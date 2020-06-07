 

“Моя страничка – мой дом”: Цымбалюк-Романовская ответила на критику поста о Норкиной

07.06.2020, 19:53, Разное

Недавно известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, являющаяся экс-супргой актера Армена Джигарханяна, разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой высказала свое негодование по поводу резких высказываний хейтеров в её адрес. Причиной недружелюбной реакции части подписчиков в микроблоге знаменитости стал её пост, вышедший после смерти телеведущей Юлии Норкиной.
Стоит отметить, что недавняя публикация Цымбалюк-Романовской, размещенная после известия о кончине Норкиной, вряд ли может быть названа сочувственной. В частности, в размещенном видеоролике была показана публичная сцена в эфире одной из телепередач, в процессе которой покойная ныне ведущая вела себя довольно агрессивно по отношению к пианистке. По словам хозяйки аккаунта, такие выпады были частью клеветнической кампании, направленной против неё. Примечательно, что фразы Юлии Норкиной были приглушены и заменены на общеизвестные примитивные тирады Полиграфа Шарикова – негативного персонажа кинофильма “Собачье сердце”. “Каждый наш шаг в жизни оставляет о нем память”, – так прокомментировала Виталина Цымбалюк-Романовская свое отношение к покойной.

Однако немалая часть подписчиков посчитала такую публикацию кощунственной на фоне кончины Юлии Норкиной и обрушили на пианистку немало обвинений в неадекватности. Со своей стороны, Цымбалюк-Романовская парировала в своем свежем посте такие нападки, заявив, что имеет полное моральное право размещать в своем микроблоге любые публикации: “Моя страничка – мой дом”. Причиной же нападок хейтеров на себя знаменитость назвала нежелание последних видеть и принимать правду такой, какая она есть. “Когда на меня клевещут – это ложь. И я об этом пишу. А вчера я показала вам правду”, – резюмировала бывшая жена Джигарханяна свой ответ.

К слову, большинство фолловеров Цымбалюк-Романовской выразили с ней полную солидарность. “Не обращайте внимания на глупых людей”, “Есть люди, которые завидуют вам во всем и льют потоки грязи”, “Наплюй на всех, кто тебе делает больно”. Об этом сообщает интернет-издание “Слово и Дело”.



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