Times рассказала о переезде Сергея и Юлии Скрипаль в Новую Зеландию

07.06.2020, 19:50, Новости дня

Бывший полковник российской военной разведки ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали из Великобритании в Новую Зеландию, – сообщает газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники.

По информации издания, Скрипали получили новые личности и поддержку, чтобы освоиться на новом месте.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в английском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили разработанным в Советском Союзе нервно-паралитическим веществом "Новичок". Атака стала первым известным случаем использования химического вещества боевого класса на территории Европы со Второй мировой войны.

По версии следствия, покушение могли совершить сотрудники ГРУ. Скрипаль, бывший начальником отдела кадров спецслужбы, по разным данным, раскрыл британской контрразведке от 12 до 300 российских агентов.

Россия причастность к нападению отрицает.

После нападения отец и дочь не появлялись на публике. Юлия Скрипаль сообщала агентству Reuters, что в будущем планирует вернуться в Россию. Российский МИД жалуется, что Великобритания не даёт Москве принять участие в расследовании покушения и не сообщает об их судьбе.