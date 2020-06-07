Индия заявила, что Дели и Пекин «мирно» урегулируют пограничный спор

07.06.2020, 19:50, Новости дня

Индия и Китай будут разрешать споры по поводу границ между ними «мирным путем», заявил МИД Индии в воскресенье. Это заявление прозвучало через день после того, как военные командиры двух стран встретились для поиска выхода из противостояния в Гималаях, которое длится уже месяц.

Речь идет о восточной части Ладакха – региона граничащего с Китаем, который контролирует доступ к нескольким стратегическим точкам на границе в Гималаях. Противостояние здесь началось с конфронтации патрулей двух стран в начале мая. Индийские официальные лица утверждают, что китайские солдаты вошли на территорию, контролируемую Индией, и установили палатки и посты в трех местах. В то же время Китай настаивает, что он не нарушал Линию фактического контроля, разграничивающую две страны, и говорит, что в этом районе сохраняется стабильность.

Аналитики допускают, что переговоры могли разрядить напряженность, которая привела к наращиванию войск с обеих сторон, но сомневаются в скором разрешении нового пограничного спора между двумя азиатскими гигантами.

С тех пор обе стороны развернули в этом регионе в Гималаях дополнительные войска, артиллерию и оружие.

Несколько участков 3488-километровой границы в высокогорном районе между Индией и Китаем являются спорными и уже приводили к столкновениям в прошлом.

Субботние переговоры проходили на пограничном посту в Гималаях.

«Стороны договорились мирно урегулировать ситуацию в приграничных районах в соответствии с двусторонними соглашениями и с учетом договоренности между лидерами [двух стран], что мир и спокойствие в районе границы Индии и Китая имеет очень большое значение для общего развития двусторонних отношений», – говорится в заявлении МИД Индии.

В документе отмечается, что две страны продолжат военные и дипломатические контакты для обеспечения «мира и спокойствия в приграничных районах», и что скорейшее урегулирование «будет способствовать дальнейшему развитию отношений».

Однако наблюдатели в Дели не считают, что в ходе недавних переговоров был достигнут значительный прогресс.

«Не думаю, что какая-либо из сторон отступает. Возможно, они согласились не идти на новые эскалационные шаги, но это не конец конфронтации», – заявил эксперт в области безопасности Бхарад Карнад из делийского Центра политических исследований.

Аналитики предполагают, что поводом для военного противостояния между двумя соседними странами могло стать строительство Индией дорог и другой приграничной инфраструктуры в последние годы, чтобы соответствовать уровню китайской инфраструктуры на его стороне.

Индия хочет восстановить статус-кво в этом районе.

«Китайская сторона постоянно демонстрирует Индии новый статус-кво, который закрепляется, – комментирует ситуацию Карнад. – Поэтому о каком статус-кво мы говорим? Мы проигрываем».

Противостояние между Индией и Китаем, вероятно, продолжится и летом, учитывая, что войска с обеих сторон закрепляются на своих позициях, предположила на этой неделе газета Times of India.