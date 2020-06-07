Михалков обвинил Грефа в уничтожении образования в России

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07.06.2020, 19:48, Новости дня

Глава Сбербанка Герман Греф сумел добиться уничтожения традиционного образования в России, продвинув программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, сообщил режиссер Никита Михалков.

«Эта программа идет под соусом оптимизации, инновации, прогресса и этими маскировочными словами она приводится в жизнь. Получается, что для этого рода деятельности, этого рода внедрения цифровых платформ пандемия – мать родная», – сообщил Михалков в эфире авторской передачи «БесогонTV» на YouTube.

В доказательство своих утверждений режиссер привел выдержки из программы Грефа, включая раздел «Смерть форматов», согласно которому к 2025 году отменят диплом об окончании учебного заведения, а к 2035 году исчезнут общеобразовательная школа, исследовательский университет и текст (книга, статья) как доминирующая форма передачи знаний.

Также Михалков выразил убеждение в том, что программа Грефа не рассчитана на всю Россию, поскольку не учитывает разницу развития технологий в регионах. 

По его словам, внедрение программы поспособствует еще большему разделению слоев общества на бедных и богатых, а также умных и глупых.

Напомним, с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». В том выпуске Михалков рассказывал о проекте американского бизнесмена Билла Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». Режиссер обратил внимание на номер патента одного из изобретений компании Гейтса ­Microsoft – 060606.

Позже, 22 мая, на YouTube-канале Михалкова «БесогонTV» вышел выпуск под названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».



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