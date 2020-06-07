Пропавший в Башкирии ребенок найден живым

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07.06.2020, 19:44, Новости дня

Шестилетний мальчик, который пропал в башкирском селе Урмантау, найден живым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии. Уточняется, что ребенок обнаружен на берегу реки.

Маленький путешественник ушел из дома погулять два дня назад, 5 июня. К поискам ребенка были привлечены волонтеры, полиция и спасатели. Сейчас мальчика осматривают медики, о его состоянии пока не сообщается.

Ранее по факту похищения несовершеннолетнего сына известного адвоката Константина Скрыпника было возбуждено уголовное дело. Отец ребенка считает, что таким образом на него пытаются оказывать давление в рамках расследования дела банды Гагиева.



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