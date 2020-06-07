Мнение: Письмо: “Случались разные романы”

07.06.2020, 19:42, Разное

Во всех историях про длительный гештальт, когда минус вышел из дисбаланса, но никак не может отцепиться и забыть, не помогает ни работа, ни новые знакомства, он остается привязанным к большой фигуре, имеют значение три фактора.

Во-первых, ЗВ. Такие люди всегда думают, что всех, кроме вот этого кумира, они отвергли сами. Да и этого тоже отвергли в какой-то мере, а могли бы быть вместе, будь они терпимей.

Во-вторых, корона Победителя, которая кормится тем самым ЗВ.

И в-третьих, репейник, который целиком почти состоит из самого плохого мы: безумный секс, совпадения взглядов и мыслей. Собственные эмоции приписываются другому, проецируются на него, и являются доказательством кармической связи или какой-то чудесной химии. И этим репейником тоже кормится корона Победителя.

Снять репейник и ЗВ – и короне Победителя будет нечего есть.

mageye

Добрый день, Эволюция.

Мне 33 года, после окончания университета устроилась на работу в международную компанию, где и работаю по сей день. В карьере прогресс стандартный – по лестнице поднимаюсь, но через ступени не прыгаю. Мужского внимания было много всегда, благодаря внешности и воспитанию, но замужем никогда не была, детей нет.

(Здесь виден ЗВ? Не бывает так, чтобы мужского внимания много, а до 33 лет никогда не была замужем. Кто объяснит, почему? А почему золушки выходят замуж лет в двадцать?)

5 лет назад по работе переехала в страну на ближнем востоке помогать местной фирме развивать новую практику. Тогда же познакомилась с Л на выездном корпоративном мероприятии.

Л старше на 5 лет, успешный и очень красивый, мусульманин. Работаем в одной компании, он гораздо выше меня по должности.

В вечер знакомства нас представили друг другу и завязался разговор. В результате он попросил мой номер, а на следующий день отвёз меня ко мне домой после этого мероприятия и тогда же случился первый секс. Все произошло спонтанно, быстро и у меня захватывало дух. Романы случались и раньше и потом. Но почему-то именно с Л осталось какое-то лютое, неизгладимое впечатление. Пишу, а по коже мурашки.

(Мусульманин, старший коллега, секс на второй день знакомства, у нее дома. Здесь плохо все с точки зрения динамики. Поясните каждый пункт. И обратите внимание, ее ничего не смущает. У нее фокус на своих мурашках, и тогда, и сейчас)

С того дня он приезжал ко мне или мы куда-то ходили, а потом ехали ко мне. Вобщем все было в любом случае вокруг секса. Секс безумный. Он говорил что холостой и даже девушки у него нет. При этом к себе не звал и всегда находил предлоги когда я сама напрашивалась. Наверное он видел что я влюбилась и ему нужно было такую историю мне рассказывать. Было понятно, что отношений он не ищет, но какое-то время я просто не могла прекратить это все – такой с ним был яркий секс. Между встречами общение было очень скудное и короткое.

(Вот если бы не ее ЗВ, что она востребованная женщина, не было бы репейника, что “яркий секс” – это нечто обоюдное. Надо хорошо понимать, что второй человек – отдельный, у него отдельное тело, и ваши ощущения не касаются его, хотя ваши эмоции бурные ему наверняка нравятся, пока ваша СЗ не совсем низкая, но все-таки удовольствие у него свое и может совершенно не совпадать с вашим)

Говорил, что не женат, рассказывал про свою жизнь, карьеру, девушек, дочек (он в разводе, двое детей). Потом он стал приезжать реже и в один из приездов я сказала, что извини, больше я не могу встречаться: ты мне нравишься, я хочу отношений и все понимаю что происходит. Поэтому больше не приезжай, пожалуйста.

(Она достала большие щипцы, достаточно противные, поскольку с одной стороны унизилась, а с другой стороны встала сверху, опишите и унижение ее и заход сверху)

Он опешил, но сказал, что понимает и что да, со мной он не будет. Но хочет дружить и общаться. Я сказала, нам лучше перестать видеться.

Через пару недель он написал снова, как ни в чем не бывало. Потом еще. Потом предложил увидеться и я согласилась. Но в день встречи он не объявился. Я почувствовала себя ужасно глупо и когда на следующий день он написал снова я сказала, что идея эта плохая и что он прекрасный, умный, красивый, и любая будет счастлива быть с ним, но я наверное слишком многого хочу и вобщем было приятно познакомиться. Понимаю, что это были щипцы и все испортила. Надо уже было просто замолчать мне.

(Ей показалось, что раз он пишет, значит передумал насчет своего решения. Но он всего лишь отозвался на ее щипцы, дал ей понять, что она ему не полностью безразлична. И как обычно бывает под щипцами в день встречи ему стало неохота встречаться с ней)

Он сказал, что все понимает, сомневается, но прекратить не может, что его ко мне тянет и попросил дать ему ещё шанс. Не знаю зачем, я согласилась встретиться снова. В тот вечер он пригласил меня в очень романтическое место, много целовал, делал комплименты, мы ужинали, потом сидели на террасе и разговаривали про жизнь, работу, детство и так далее, потом поехали ко мне и был самый лучший нежный секс.

(В ответ на ее очередные щипцы и будучи виноватым в том, что продинамил ее со встречей, он насыпал ей много мусора в шкатулку. Точнее она сама щипцами вытянула из него этот мусор и набила свою шкатулку. Даже рассказы о детстве туда положила как знак близости)

Он говорил, что нам нужно найти время и поехать отдохнуть вместе. Но также он попросил пообещать ему, чтобы я больше ни с каким мужчиной не приходила именно в это место, чтобы это было только наше с ним место… понятно все.

(Она открыла хлеборезку, но упоминание о другому мужчине ее немного встряхнуло)

После этого мы встретились ещё раз и затем он пропал. Через неделю я спросила как у него дела, он сказал что сейчас занят и что напишет как освободится. Написал он только через месяц, пригласил на встречу, я была разочарована, зла на себя, обижена на него и сказала, что не смогу – занята, извини. Он: понял.

(Наверное, ей кажется, что он как и она не может ее отпустить. На самом же деле, все его жесты вытягиваются ее щипцами. Он вынужден иногда звонить и что-то предлагать, чтобы эта история не осталась в памяти как нечто напрасное и стыдное)

А ещё через пару недель я случайно узнала от общего знакомого, что у него пару недель назад была свадьба… Сказать, что я почувствовала себя дурой – не сказать ничего. Он писал и звал встретиться ещё пару раз. Я не отвечала. Этот короткий роман с ним длился всего 4 месяца.

(Интересно, но в таких случаях репейник растет особенно густо, когда любовник неожиданно женится и становится ясно, что он изменял невесте. Это и в шкатулку на видное место кладется и лепится на все места. Кажется, что это доказательство любви. Даже Белоснежка с КСЖ попалась на это, хотя не рапан. На самом деле если это и доказательство чего-то, то лишь того, что мужчина – бабник, особо сильной любви к невесте у него нет, но вас он любит еще меньше, и кроме вас у него еще есть парочка на примете. А как автор это воспринимает?)

Потом на протяжении четырёх лет он мог изредка что-то писать, мелочи или просто поздравления какие-нибудь. Я отвечала коротко.

За 4 года, меня повысили, я купила собственную квартиру, изменилась также как личность, приобрела больше опыта во многих сферах, обросла новыми связями и друзьями, обосновалась в этой стране. У меня случались разные романы, короткие и долгие, серьезные и не очень. В последних отношениях с бойфрендом М все было серьезно: знакомство с родителями, общие друзья, планы на будущее и предложение о замужестве. М очень хороший парень, перспективный, он тоже выше по должности и в целом из хорошей семьи и у меня уже часики, так что я решила что семью буду строить с ним.

(Здесь опять ЗВ скорее всего. Она с такой легкостью описывает свои короткие и несерьезные романы, будто чем больше романов, тем лучше. А мужчины так не думают, поэтому вряд ли есть охотники на ней жениться с ОЗ выше чем у нее. С ОЗ ниже – возможно)

Л же достиг большого прогресса в карьере – вошёл в совет директоров местной фирмы. В тот же момент у меня состоялся разговор с одним из партнеров фирмы и он предложил Л обсудить это со мной. Написал мне: мы работаем над твоим предложением, Л свяжется с тобой… я спросила: извини, но какое Л имеет к этому отношение. Он ответил: как новый директор, он заинтересован. Вобщем в тот же день мне пришло официальное письмо от Л с просьбой встретиться для обсуждения. И вот спустя 4 года мы встретились снова.

Было очень волнительно. Это была та ещё встреча для меня. Мы ужинали, разговаривали сначала по работе, потом обо всем. Но на тему личного не говорили. На удивление я чувствовала себя устойчиво и уверенно. Мы разговаривали, смеялись как старые друзья. В какой-то момент он сидя за столом взял меня за руку, притянул к себе, крепко сжал и поцеловал. Говорил, что как же много прошло времени, как он рад встрече. На следующий день я улетала на отдых с М. Он хотел продолжения, но я сказала что не могу сегодня, завтра улетаю, нужно собираться. Он отвёз меня домой, целовал и обнимал в машине, сказал чтобы приезжала целая и невредимая, и что будет ждать следующей встречи.

(Он не хотел говорить о личном, встретился по работе, но увидев, как она смотрит на него, предложил секс в тот же вечер. Но ей почему-то кажется, что это лестное предложение. Видите насколько женщины под короной равенства не видят сливов? Ей кажется, что они в равных положениях с Л. Хотя это он ее бросил, это он мужчина, это он женат, это его фирме она сделала выгодное предложение. Почему она игнорирует все эти пункты, можете подробно объяснить?)

После этой встречи мой мир снова перевернулся. Я поняла, что все эти годы любила только его одного. На отдыхе я призналась М, что у нас ничего не выйдет. Он был в недоумении, а у меня просто не было сомнений.

(С М все было не очень или плохо, но она предпочла иллюзию, будто он влюблен, а она его отвергает, ради Л. Почему это иллюзия, видно?)

Мы переписывались, он просил фото, был активен и писал, что хочет увидеться. По приезду снова спрашивал. А потом всей фирме пришло сообщение с поздравлением, что у Л родилась дочка…

Я поздравила его. Он сказал: спасибо. Почему-то стало легче в этот момент, как-то я поняла что уж точно не судьба с ним совсем.

(Можно подумать, что если бы не дочка, была бы судьба. Мужчина всего лишь согласился перепихнуться, спустя столько лет, а она уже представила фату)

М просил объяснений, он не мог поверить, мне было жаль.

(Ох, роковуха. Кормят корону таким мусором, а потом удивляются, что из-под этой короны реальность невозможно различить)

Через пару недель на мероприятии я встретила Ф, завязался бурный роман.

(Опять секс в первый день знакомства после сабантуя. Скорее всего у автора в этой мусульманской стране уже очень плохая репутация и часики ее тикают напрасно. Надо уезжать куда-нибудь)

В это время Л просил о встрече, я то отшучивалась, то говорила что увидимся, но встречаться не собиралась.

Роман с Ф закончился и я очень быстро встретила К. Л не сдавался. Писал и звал встретиться.

(Ей кажется, что вокруг нее кружит хоровод, а не она ходит по рукам. Ей кажется, что Л. настойчиво атакует, а не просто следует ее ожиданиям)

По бизнесу мне предложили новую интересную позицию (это предложение было ещё до встречи с Л) и в связи с этим Л вынес вопрос о повышении моей зарплаты на исполнительный комитет, который был им одобрен. Написал мне об этом. Это было неожиданно, я ничего такого не просила у него. Была благодарна, но на встречу так и не выходила. Он вобщем и не так часто писал. С новым знакомым К нас разделил карантин – он в своей стране сейчас.

Я купила новую крутую машину и в переписке с Л об этом упомянула, он сказал что у него тоже новая и что надо нам встретиться наконец! И вот Л снова зовёт.

Что мне делать? Думаю о нем. Понимаю, что он очень красивый, умный, успешный и женщин у него много. Ко мне интерес наверное из-за той старой незавершённой истории и просто из любопытства.

(Она думает, что для Л это была история, которая не завершена. А как секс-онли может завершиться? Это ведь просто секс, он может быть на протяжении всей жизни, иногда, с разными женщинами)

Но в мечтах своих могу такого нафантазировать, что улетаю далеко. Боюсь растерять свою устойчивость. Боюсь встречаться с ним, потому что не смогу быть приятелями и снова влюблюсь по уши как тогда 4 года назад и реветь белугой после этой новости про свадьбу его.

Но не могу забыть его никак. Понимаю, что будущего нет с ним.

Эволюция, подскажите, как унять эту тягу невыносимую? Почему и работа и отношения и даже новые романы – это все только временное облегчение? Как правильно себя вести в такой ситуации?

(Отношений никаких нет, романов нет, а часики громко тикают. Надо осознать, что ситуация плохая, нет ни одного приличного заинтересованного мужчины. Если не воображать себя востребованной женщиной, у которой богатый выбор женихов, нечем будет кормить корону Победительницы и не захочется гоняться за призраком. В этой истории нет ни одного намека на взаимную симпатию мужчины, не то что на любовь)

Спасибо Вам за все.