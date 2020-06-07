Мнение: Антикоронавирусные ботинки, плато эпидемии в России и отмена ограничений в США

07.06.2020, 19:40, Разное

1. Человечество постепено вживается в карантин. Под требования самоизоляции и борьбы с эпидемией подстраивается не только экономика, но и мода:

Сапожник из Румынии придумал обувь, которая поможет соблюдать правила социального дистанцирования, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Metro.

55-летний Григор Луп (Grigore Lup) из города Клуж создал кожаные ботинки с удлиненным мыском. Их размер по европейской шкале равен 75. «Я увидел, как люди толпятся в общественных местах и пренебрегают правилами социального дистанцирования. Тогда я понял, что нужно сделать обувь, которая или накажет их, или заставит подчиниться закону», — комментирует мастер.

По задумке Лупа, если двое людей наденут такие ботинки, то расстояние между ними как раз составит необходимые полтора метра.

https://lenta.ru/news/2020/06/04/distantshoes/

Ещё одна новость из той же оперы – медицинские маски начали крепить прямо к волосам, чтобы избежать боли за ушами:

https://lenta.ru/news/2020/06/04/maskshurt/

Всё это напоминает старое доброе Средневековье, когда жители городов носили деревянные ботинки на высоких каблуках, дабы не утонуть в грязи, а также широкополые шляпы, чтобы меньше страдать от выплёскиваемого из окон содержимого ночных горшков. А знаменитая клювастая маска чумного доктора и вправду помогала врачам защищаться от неприятного запаха:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чумной_доктор#Костюм

2. В ВОЗ решили, что Россия достигла плато по коронавирусу:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eda2bee9a79472850c89ef5

Россия вышла на плато по заболеванию коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает ТАСС.

«В настоящее время Россия демонстрирует плато», — заявила она. Харрис отметила, что в России сделано много тестов на COVID-19, и это «помогает выявлять много случаев» заболевания.

Новость, однако, слабо обнадёживает. По-прежнему в день выявляется по 8-9 тысяч новых заболевших, а ожидаемое снятие ограничений может привести к увеличению этого числа.

Вместе с тем, не снимать ограничения тоже весьма рискованно — народ устал от карантина, и если продержать людей взаперти целое лето, — до ожидаемой осенней волны эпидемии, — последствия для здоровья граждан могут оказаться крайне неприятными, не говоря уже об экономике.

3. Отменять ограничения собираются и в США, несмотря на то, что там по-прежнему только официально выявляют по 25 тысяч новых заболевших в день:

https://lenta.ru/news/2020/06/05/prezhnii/

Американский лидер считает, что введенные в Штатах санитарные ограничения из-за коронавируса настало время отменять, так как эпидемия близка к окончанию. «Мы возвращаемся в прежнее состояние, мы начинаем открывать страну», — подчеркнул Трамп. Он добавил, что не знает, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять ограничения.

Ранее главный хирург США доктор Джером Адамс (Jerome Adams) предупредил о том, что следует ожидать новых вспышек коронавируса на фоне разгоревшихся в стране протестов из-за гибели Джорджа Флойда. «Исходя из того, как распространяется болезнь, есть все основания ожидать, что мы увидим новые кластеры и, возможно, новые вспышки в будущем», — сказал он.

Дональду Трампу сейчас очень непросто — на носу выборы, и недовольство американцев карантином и кризисом может стать для него фатальным (а тут ещё и расовые погромы). Трамп заинтересован в том, чтобы за оставшиеся до выборов месяцы хоть немного разогнать экономику (вероятно, он хотел бы разогнать и погромщиков, но это чревато большими потерями в электоральном рейтинге).