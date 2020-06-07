Мнение: Книжный фестиваль “Красная площадь”

07.06.2020, 19:35, Разное

/Cоня с ненавистью смотрит в камеру, записывая очередную видеолекцию/

На книжном фестивале "Красная площадь" я завтра буду присутствовать виртуально, на площадке Литрес в 18.00 включат мою видеолекцию про арт-преступления, которые закончились счастливо. Там же обещают скидку 30% на мои книги по промокоду (какому – не знаю пока).

Эту запись они выложат потом на инстаграмм, но я еще отдельно над ней поработаю и потом отдельной лекцией с картинками выложу на ютуб.