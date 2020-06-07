 

“Теперь все под контролем”. Трамп объявил о выводе Нацгвардии из Вашингтона

07.06.2020, 19:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп 7 июня сообщил в Twitter, что отдал приказ о выводе подразделений Национальной гвардии из Вашингтона (округ Колумбия).

“Только что я отдал приказ Национальной гвардии начать подготовку к выводу из Вашингтона. Сейчас [в столице] все под замечательным контролем. Они отправляются домой, но могут быстро вернуться, если понадобится”, – заявил президент США.

Он добавил, что прошлой ночью в Вашингтоне было “гораздо меньше протестующих, чем ожидалось”.

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

Протесты охватили США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.

6 июня стало известно, что глава Пентагона распорядился вывести из столицы всех военных (в Вашингтоне были расквартированы 1600 десантников и сотрудников военной полиции для охраны федеральных органов власти).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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