“Трамп представляет опасность для США”. Республиканец Пауэлл заявил, что на выборах президента проголосует за Байдена

07.06.2020, 19:30, Новости дня

Республиканец Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США при президенте Джордже Буше – младшем и экс-глава Объединенного комитета начальников штабов при Буше-старшем 7 июня поддержал кандидатуру экс-вице-президента США демократа Джо Байдена на выборах президента, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Пауэлл стал первым влиятельным республиканцем, публично поддержавшим соперника действующего главы государства Дональда Трампа.

По мнению экс-госсекретаря, Трамп “отошел” от конституции США и представляет опасность для страны и демократии. Он заявил, что “никак не может поддержать президента Трампа” и проголосует за Байдана.

Агентство отмечает, что Пауэлл стал одним из нескольких бывших высокопоставленных военных, которые в последние дни критиковали Трампа за отношение к протестам, вспыхнувшим из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими, и намерение использовать армию для подавления беспорядков.

В 2016 году Пауэлл также выступал с осуждением высказываний Трампа и публично заявлял о поддержке его соперницы – экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, баллотировавшейся от Демократической партии.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден, представляющий демократов (накануне стало известно, что он получил достаточно голосов для выдвижения), и Трамп, представляющий Республиканскую партию.