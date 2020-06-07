В мире: Выборы в США разделили Европу на два лагеря

07.06.2020, 19:30, Новости дня

Популист Дональд Трамп раскалывает американское общество, а новой сверхдержавой станет Китай. Столь неожиданно резкие заявления сделал глава немецкой дипломатии Хайко Маас, узнав о планах Вашингтона вывести часть американских войск из Германии. По мнению экспертов, тем самым Маас не только вмешался в американские выборы, но и совершил две характерные для европейцев ошибки.

В воскресенье глава МИД Германии Хайко Маас обвинил президента США Дональда Трампа в популизме, заявив, что он занимается поляризацией американского общества. «В США во время освещения протестов часто преследовали и нападали на журналистов. Трамп называл их врагами народа и низшей жизненной формой», – сказал министр в интервью газете Bild am Sonntag.

«Так поступают популисты во всем мире: они настраивают общество против отдельных групп и пытаются тем самым мобилизовать собственных сторонников», – заметил Маас. По его мнению, применение силы в напряженной ситуации – это ошибка, потому что «демократы должны примирять общество, а не раскалывать его».

Глава МИД ФРГ также сообщил, что пока на его критику Трампа «не было никакой реакции» со стороны Вашингтона. «Но я уверен, что независимо от того, кто сидит в Белом доме, наше партнерство с США настольно тесно и несокрушимо, что оно выдержит критику», – добавил Маас.

Кроме того, немецкий дипломат назвал Китай будущей супердержавой, призвав ЕС не ограничиваться в отношениях с Пекином лишь торгово-экономическими вопросами, и отметил, что Германия «приняла к сведению» сообщения о выводе части американских войск со своей территории.

Напомним, в пятницу американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве США сообщило, что Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих. В то же время, по сведениям издания Der Spiegel, к осени 2020 года Пентагон может вывести из ФРГ до 15 тыс. американских военнослужащих.

«Сообщения о выводе войск США из Германии – это очень неожиданный шаг со стороны Вашингтона. Берлин долгие годы был главным военным союзником Америки в Европе. Кроме того, именно с территории Германии Вашингтон планирует свои военные операции на Ближнем Востоке», – рассказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.

«Потому для одних немцев – это большой сюрприз, а для других – шок. Элиты воспринимают такой шаг Вашингтона как месть за то, что Меркель противится трамповской политике: она отказалась приезжать на саммит G7, она же конфликтует с Трампом по вопросам «Северного потока – 2», РФ и Китая. В ответ на это Трамп пытается дисциплинировать Германию», – отметил Рар.

Собеседник предположил, что выведенные войска скорее всего окажутся в Польше, что еще больше усугубит военно-политический раскол Европы. При этом в Германии нет единой точки зрения по данному вопросу, поскольку «простые немцы по-разному относятся к присутствию американских войск на территории страны».

«Если же говорить об элитах – только «Левые» выступают за вывод американских войск, причем не только из Германии, но и из Европы. В то же время «Христианские демократы» в шоке от решения Трампа, поскольку в их сознании стратегический союз с Вашингтоном безальтернативен. А в кругах «Социал-демократической партии» есть противоречия: они не хотят терять отношения с Америкой, но желают выстраивать собственную европейскую оборонную политику», – отметил Рар.

«Что касается критических высказываний Мааса в адрес Трампа – это не что иное, как вмешательство в американские выборы на стороне демократов и Байдена. Обычно политики Запада винят в этом Россию, но заявление Мааса невозможно интерпретировать иначе», – подчеркнул Рар.

Схожей точки зрения придерживается политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «В выборы вмешиваются все. Довольно сложно построить модель международных отношений, которая исключает внешнее вмешательство. Другое дело – степень открытости этого вмешательства. Известно, что в свое время Обама откровенно поддерживал левых на выборах в Израиле. Видные демократы грозили Лондону из-за Brexit. Госдепартамент и вовсе постоянно высказывается по этому вопросу», – сказа Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

«В Европе, напротив, долгое время звучал одна и та же мантра: «Мы будем работать с любым президентом США». Но сейчас Маас сделал две ошибки: во-первых, раскол американского общества начался задолго до прихода Трампа; во-вторых – отношения с Европой будут ни плохими, ни хорошими, а исключительно прагматичными даже в том случае, если к власти в США придут демократы», – уверен Дробницкий.

«Потому Германии лучше сосредоточиться на том, чтобы вместе с Францией сохранить некую самостоятельность для Европы. В противном случае

Старый Свет рискует оказаться десертом для того, кто победит в противостоянии США и Китая», – полагает эксперт.

При этом мнения остальных держав континента относительно выборов в США разделились. «Например, окружение Бориса Джонсона и официальный Лондон, скорее всего, сделают ставку на Трампа. Это же касается постколониального единства Британского содружества наций за вычетом Канады, которая при Трюдо заняла абсолютно антитрамповскую либеральную позицию», – считает Дробницкий.

«Президент Франции, напротив, будет симпатизировать демократам. Сам Макрон считает, что участвует в спасении старого миропорядка, но вряд ли его миссия увенчается успехом. В Италии все зависит от результатов внутриполитической борьбы. При нынешней конфигурации ни «Пять звезд» Луиджи Ди Майо, ни «Лига» Маттео Сальвини не будут в хороших отношениях с Америкой. Корнем противоречия между ними является позиция по китайской экономической экспансии», – отметил собеседник.

В то же время в самих Соединенных Штатах не считают мнение европейцев чем-то значимым. «Республиканцам вообще плевать, что думают в Европе. Демократы из крупных городов, конечно, обращают внимание на мнение европейцев, но поверхностно. Потому тезис о трансатлантическом единстве скорее всего будет использоваться окружением Байдена, но лишь в качестве вспомогательного. А республиканцам это не нужно», – резюмировал Дробницкий.

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