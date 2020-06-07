Мнение: Человек, сделавший Россию особенной

07.06.2020, 19:08, Разное

У моей любимой блогерши Терлецкой чуть не пропустил забойнейшее интервью… с кем? Да с одним из самых значимых людей в современной России. Которого при этом в нашей чудесной стране никто не знает, да и знать не хочет.

Более того: только скажи кому, что собеседник Терлецкой в этом ролике по куче показателей – самый значимый россиянин всей России нового времени (после 1991 года): да люди просто лопнут, дерьмом изойдут, от зависти подавятся – но НИКОГДА с этим не согласятся. Ктооооо? ЭТОТ??!! Да кто он такой… и т.д. Как правильно еще 200 лет назад заметило Наше Всё – “они любить умеют только мертвых”.

Вообще и меня бы раньше малость шокировало, что именно вот этот паренек из интервью, с его родом занятий – он и есть самое значимое лицо России, причем без вариантов. Это сейчас я просто понимаю истинное место нашей несчастной РФ в мироздании; а место это – глубокая задница периферия. “Энергетическая сверхдержава”, если говорить чуть более политкорректно. То есть наше дело – поставлять ЛЮДЯМ нефть, газ и уголь… и, в общем, всё. “Мои маленькие углекопы”, как сказал бы малоизвестный телеграммист Стивен Б.

И это, конечно, немного стыдно: 145 миллионов рыл – а весь вклад их в мировую цивилизацию исчерпывается некими горючими продуктами нулевого передела, СЫРЬЕМ, попросту говоря. Как бедуины какие-то, ей-богу – у тех та же беда.

И это было бы так полностью – если бы не тот паренек из интервью моей любимицы Терлецкой. Потому что он – тот, кто написал музыку для “Я сошла с ума” и всех остальных суперхитов группы “Тату”, ЕДИНСТВЕННОЙ за всю историю отечественной поп-музыки (рока, джаза, эстрады, хипа, хопа, рэпа и всего остального вместе взятого) группы, которая имела настоящий, недвусмысленный, поистине ВСЕМИРНЫЙ успех. Причем – что особенно потрясающе – прорвалась она В МИР, исполняя песни… по-русски.

Я живо представляю себе рожи, которые скрючили в этот момент 99% тех, кто читает этот текст. Там, само собой, непередаваемая гамма самых разнообразных НЕГАТИВНЫХ эмоций: негодование, отвращение, недоумение, брезгливость, гадливость, шок, оцепенение, обморок, ступор, гнев, ярость, потрясение и т.д. И всеобщий выдох: ШТА-ААА? ТАТУ????!!

Многие, уверен, вообще будут поражены в самое сердце, оскорблены до глубины души: назвать автора “визгливых песенок для двух малолетних лесбиянок” “лицом России”! Да это ж неслыханно! И это когда Россия, “все ведь знают” – это глубина, мощь, сила, “мы самые богатые”, “мы несем свет человечеству”, “у нас самая большая ДУХОВНОСТЬ” и всякая прочая мегаломания в этом духе.

Но это всё, увы, просто от непонимания нашего истинного места в этом мире. Точнее, из-за нежелания понимать. Факты же таковы, что ни духовность, ни невероятный свет, ни всякие прочие глубины, ни даже, по большому счету, “несметные богатства” нашей Родины никому в мире особо не нужны. Россия наша в мировом “разделении труда” больше всего похожа на какую-то выработанную шахту, из которой давно ничего особо интересного не произрастает. Можно было бы сказать, что мы давно уже откатились на уровень какой-нибудь Эстонии или Украины, но… НО У НАС БЫЛА ГРУППА ТАТУ!!

ВОТ! Я говорю, между прочим, абсолютно серьезно. Больше ничего у нас нет, а вот ТАТУ – была совсем недавно. Хотя бы что-то, что по-настоящему выстрелило в мировом масштабе. Первые места в хит-парадах огромного количества стран, гастроли по всему миру, сходящие с ума толпы, не знающие ни слова по-русски, но обожающие НАШИХ… Когда такое было?! Да на памяти нашего поколения – никогда (кроме разве что Горбачева с Горбиманией, сотрясавшей мир в конце 80-х; впрочем, Горбачева у нас тоже ненавидят).

Очень рекомендую всем, кто сохранил в себе хоть каплю других чувств, кроме всепоглощающего ресентимента, послушать эту бесхитростную запись. Там ведь человек от первого лица рассказывает, как делается то, что не было никогда до и не стало никогда после: мировые хиты на русском языке. Многие с тех пор пытались – ни у кого и близко не вышло.

А история ведь – фантастическая абсолютно. Парню в момент, когда он все это написал, было 17 лет. Он был школьник! Учился в обычной школе в Солнцево, диджеил помаленьку. На дворе – конец 90-х, полная нищета и свобода. Встретился в машине с “дяденькой”, который захотел послушать его “композиторские опыты”; и послушал – прямо на жигулевском кассетнике. Сказал “пойдет”. Порылся в кармане и достал сложенный вчетверо листок, на котором был от руки записан текст – “Я сошла с ума, я сошла с ума”. “Напишешь музыку?” Школьник кивает – “чего ж не написать”. Потом его Люба (интервьюер) спрашивает – а как, мол, Шаповалов мог понять, что ты хорошо сочиняешь? Галоян машет рукой – да как он мог понять, он же был политический пиарщик, по образованию психиатр (причем детский) – он в музыке вообще не разбирался…

ВЕЩЬ!! Вот это я понимаю. А вы все спрашиваете – “как России вернуться на достойные позиции среди цивилизованных стран”. ТОЛЬКО ТАК и вернуться. Отключить управление, выпустить ХТОНЬ из-под спуда, не бояться ХАОСА. Музыкальный старшеклассник слегка не от мира сего (он там признается, что в 17 лет не знал, как от Солнцева до Пушкинской доехать, пришлось брать с собой сопровождающего), отставной психиатр “по детям”, две школьницы – одна толстая, другая шебутная, сумасшедшая девушка-психологиня (она тексты сочиняла) – получается мировая ГРУППА ПРОРЫВА. А если пускать конвейер, всякие “фабрики звезд” – не получается НИЧЕГО. В России на конвейере вообще ничего и никогда не получается – бестолковая в этом смысле страна. В неволе чахнет. В маске и перчатках спивается. Без перчаток, с голыми руками, босым лицом, “у бездны мрачной на краю” – что-то может.

Приятно было послушать этого Галояна. Очень спокойный, РАВНЫЙ СЕБЕ человек. Такие в России – редкость.