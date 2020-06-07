 

Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении

07.06.2020, 19:08, Новости дня

Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейшем месторождении Шарара, которая была остановлена более четырех месяцев назад.

Производство сырья возобновится на уровне 30 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС со ссылкой на ливийский телеканал «Либия аль-Ахрар».

Ожидается, что добыча на месторождении вернется к полной мощности в течение 90 дней.

В январе Национальная нефтяная компания Ливии объявила чрезвычайное положение из-за остановки экспорта нефти из пяти портов. Компания заявила, что глава Ливийской национальной Армией Халифа Хафтар якобы дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

NOC объявила ситуацию форс-мажором и сообщила о невозможности выполнения своих контрактных обязательств.



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