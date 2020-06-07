Мнение: Как я отказался работать на свинарнике…

07.06.2020, 19:05, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

16 мая 2010 года (воскресенье)

Днем на разводе произошло ЧП.

Гера В. – тихий, скромный, работящий парень отказался идти разгружать картошку.

– Отказываетесь от работы? – спросили Геру.

– Не отказываюсь. Но работать без оформления не буду – твердо ответил Гера.

После развода его вызвали в дежурку. Но вскоре он вернулся в «жилую зону».

– И чем все кончилось? – интересовались все.

– Ничем. Сказали, иди, отдыхай, воскресенье все-таки.

17 мая 2010 года ( понедельник)

На 105-ый день моего пребывания в Дигитли произошло событие, которое, по всей видимости, закончится тем, что из колонии-поселения меня отправят в колонию общего режима.

Приказ о моем назначении на должность «разнорабочего свинарника» был подготовлен к вечеру.

После ужина начальник колонии ходил по «жилой зоне». Подошел к нему:

– Вы специально назначили меня на такую работу, на которую я заведомо не пойду?

– Что значит, не пойдешь?

– Коран не позволяет не только есть свинину, но и принимать участие в откармливание свиней.

– И кто должен убирать за свиньями, я что ли?

– Если вам нравится разводить свиней, убирайте…

Разговор не получился. Надо готовиться к ШИЗО, потому как твердо намерен в свинарник не ходить. Тем более, что передвижение к свинарнику и обратно сопряжено с другим нарушением – запретом УИК РФ на передвижение за пределами колонии-поселения без сопровождения (а Мамадышский райсуд 11 мая решил, что территория колонии-поселения – это исключительно территория «жилой зоны»). Сегодня мне уже пришлось возвращаться в колонию одному. (Пойти-то к свинарнику я пошел, но так весь день ничего не делал, надеясь, что мое требование официально оформить перевод из бани в свинарник выполнено не будет).

18 мая 2010 года (вторник)

Испортилась погода. С ночи зарядил дождь. Утренняя проверка прошла под свинцовым небом и непрекращающимся дождем.

По разнарядке меня снова назначили «разнорабочим свинарника». Снова не пошел.

***

Во время утреннего обхода выгнали из библиотеки. Мол, библиотекаря нет, а в отсутствии библиотекаря осужденным нечего делать в библиотеке (Лилю уже несколько дней как сняли с библиотеки и отправили обслуживать офицерскую столовую).

***

Еще за несколько дней до того, как меня отстранили от работы в бане, перестал совершать утренние пробежки. Причина – растрескались ступни ног, да так, что стало невыносимо больно наступать на ноги. Тогда это меня огорчило, сегодня – можно сказать что радует. В медпункт привели медсестру из Дигитли, видимо, для медицинского освидетельствования перед отправкой в ШИЗО (арестовывать без этого УИК не позволяет). Но медсестра неожиданно пришла к заключению, что мне необходимо попасть на прием к дерматологу. Так что ШИЗО, по всей видимости, откладывается.

***

Получил решение Мамадышского районного суда от 11 мая. Но готовить кассационную жалобу пока нет возможности. Негде.

***

Получить копию приказа о переводе меня из бани в свинарник пока не удается.

***

Артур и Эдик, пасшие коров в окрестностях Дигитли, нашли в траве зайчонка. Крохотное существо, умещающееся в ладони, видимо, отбилось от мамы, еще не познав жизни, не веря, что «страшнее человека зверя нет» и встреч с двуногими существами стоит всячески избегать.

Зайчонка принесли в жилую зону и определили на место жительства в коробке в женской секции. Присматривали за зайчонком все, кто в этой заботе о крохотном зверюшке пытался хоть на миг забыть, что он не вольный человек, а арестант, в ком била через край нереализованная потребность хоть о ком-то заботиться. Была такая потребность и у Фаттаховой, которая больше всех возилась с зайчонком. И именно у неё зайчонка отобрали сотрудники администрации. Защищая свое заложенное природой право хоть о ком-то заботиться, Фаттахова забыла, что она арестантка, что она никто и звать её никак, что нет у неё никаких прав, кроме права беспрекословно исполнять требования администрации. Даже самые абсурдные.

В общем, дозащищалась Фаттахова до такой степени, что угодила в ШИЗО. За пререкания. На официальном языке это звучит так: «за невыполнение обязанностей о вежливом обращении к сотрудникам администрации». О том, что и осужденные имеют право на вежливое к себе обращение вспоминать, увы, не принято.

19 мая 2010 (среда)

Утром на разводе снова определили на работу в свинарник. Снова сразу после развода вернулся в «жилую зону».

***

На заборе, огораживающем «жилую зону», появились надписи «Граница колонии–поселения».

***

В магазине не продают сигарет, хотя сигареты в наличии есть. Продавщица Эльвира, опуская глаза, говорит, что сигареты появятся на витрине, когда приедет комиссия. Комиссия – не абы какая, а сам начальник УФСИН Татарстана. Вся жизнь колонии подчинена подготовке к встрече генерала. Сегодня в Дигитли приехал «авангард» – заместитель начальника УФСИН Татарстана со свитой. Обошли колонию. Посетили и жилые секции. Во второй секции завели разговор за жизнь с арестантами. Мол, вы должны работать, работать и работать, а не отказываться от работы, как Муртазин. Узнал об этом, когда сидел в курилке. Когда толпа офицеров УФСИН вышла из женской секции, подошел:

– Разрешите обратиться? – обратился к самому старшему, который сразу выделялся среди остальных, заискивающе и преданно смотревших на седовласого полковника.

– Обращайтесь, Муртазин. – разрешил полковник.

– Мне стало известно, что вас дезинформируют, что я отказываюсь от работы. Хочу заявить, что это не правда. От работы я не отказываюсь. А вот отказываться от своих религиозных убеждений, действительно, отказываюсь.

– Разберемся! – пообещал полковник и, похоже, тут же забыл свое обещание, мало ли что говорят арестанты.

Фотография отсюда