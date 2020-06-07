Бен Аффлек и Мэтт Дэймон вышли на шествие вместе с детьми — “картонная” Ана Де Армас осталась дома

07.06.2020, 18:59, Разное

Дежурящие денно и нощно возле дома Бена Аффлека папарацци были лишены своей стандартной порции карточек актера с его возлюбленной Аной де Армаc. Ее компании актер предпочел общество своего давнего друга Мэтта Дэймона, вместе с которым вышел на мирное шествие в поддержку темнокожего населения. Мужчин также сопровождали их дети: 14-летняя Вайолет и 7-летний Сэмюэл, которых Бен воспитывает вместе с бывшей женой Дженнифер Гарнер, а также 13-летняя Изабелла, и 11-летняя Джиа — дочки Дэймона от брака с Лучианой Баррозо. Вся компания несла цветы — их Бен, Мэтт и их дети возложили на могилу темнокожей девушки Бреонны Тейлор, одной из жертв полицейского произвола в США.

В начале марта в квартиру Бреонны ворвался наряд полиции, по ошибке посчитавший ее место жительства адресом проживания подозреваемого. В девушку несколько раз выстрелили, и раны оказались смертельными. Впоследствии оказалось, что необходимый полицейским подозреваемый уже был взят под стражу, о чем ворвавшиеся к Бреонне служители закона не знали. Ни одного из полицейских не привлекли к ответственности за это происшествие. Бреонна была медиком и помогала пациентам лечиться от коронавируса, а 5 июня ей бы исполнилось 27 лет.

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон с детьми

Напомним, что сейчас в США и по всему миру проходит серия протестов в поддержку темнокожего населения, о причинах которого можно почитать здесь. Какие-то из митингов, в которых принимают участие знаменитости, заканчиваются арестами, какие—то — как шествие, в котором приняли участие Мэтт Деймон и Бен Аффлек, проходят мирно. К слову, это первое совместное появление двух друзей за долгое время: последние месяцы Деймон провел в Ирландии, где оказался в вынужденном заточении из-за ситуации с коронавирусом: актер, у которого как раз проходили съемки в этой стране, решил не рисковать здоровьем близких и прилетели домой лишь, когда случаи заражения пошли на спад.

Бен Аффлек же все время карантина провел в своем доме в Лос-Анджелесе, где он теперь живет со своей возлюбленной Аной де Армас. Кстати, недавно дети Бена сделали ему необычный сюрприз — поставили картонную фигуру Аны прямо на лужайке возле его дома. По-видимому, так они хотели показать отцу, что его возлюбленная всегда находится рядом с ним — или же порадовать папарацци, которые постоянно находятся возле дома актера в ожидании новых карточек Аны.

Картонная Ана де Армас возле дома Бена Аффлека

Напомним, впервые о романе Бена Аффлека и Аны де Армас стало известно в марте этого года. Тогда в сети появились первые папарацционные фото пары, сделанные во время их отдыха на Кубе и Коста-Рике. 47-летний Бен и 32-летняя Ана познакомились на съемках фильма “Глубокая вода”, где играли супружескую пару, и сблизились во время совместной работы. В последние годы карьера Армас активно шла в гору, широкую же известность в Голливуде она получила, сыграв латино-американскую сиделку в фильме “Достать ножи” и получив за эту роль номинацию на “Золотой глобус”. А скоро на экраны выйдет новый фильм о Джеймсе Бонде с ней же в главной женской роли.

До переезда в США девушка агента 007 строила карьеру в Испании, снявшись там в популярном молодежном сериале “Черная лагуна”. А в начале актерской карьеры кубино-испанская звезда два года была замужем за актером Марком Клотетом, с которым рассталась в 2013 году, а в 2018-м встречалась с кубинским художником Алехандро Пинейро Белло. Своих детей у де Армас пока нет. Теперь же она счастлива в отношениях с Аффлеком и не стесняется говорить об этом в интервью.

Ана де Армас и Бен Аффлек