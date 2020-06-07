Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн

07.06.2020, 18:53, Новости дня

Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь млн, свидетельствуют данные портала Worldometers.

Всего зафиксировано 7 млн 4 тыс. 825 случаев заражения коронавирусом, 402 тыс. 666 человек умерли, 226 тыс. 731 пациент выздоровел, сообщил портал.

Больше всего подтвержденных случаев отмечено в США, где коронавирусом заразились 1 млн 990 тыс. 109 человек.

На втором месте находится Бразилия с 676 тыс. 494 заразившимися. РФ заняла третье место, всего в стране подтверждено 467 тыс. 673 случая. В топ-5 также попали Испания (288 тыс. 390 инфицированных) и Великобритания (284 тыс. 868).

Больше всего смертей также зафиксировано в США, там от коронавируса умерли 112 тыс. 119 человек. В РФ за все время пандемии жертвами COVID-19 стали 5 тыс. 859 человек.

Ранее в ВОЗ говорили, что существует явная угроза повторного всплеска коронавирусной инфекции, который может оказаться разрушительным.

Напомним, за последние сутки в РФ выявили 8 тыс. 984 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 467 тыс. 673.