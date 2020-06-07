Личное: Взяла на клык правительство

07.06.2020, 18:50, Разное

Я никогда не говорила вам, что от всей души презираю Ольгу Слуцкер, бывшую жену сенатора и основательницу-владельцу сети фитнес-клубов WorldClass.

Как все рублёвские жёны, не насосав — нет-нет, вы что! — себе на бизнес, Ольга попала в струю фитнес-индустрии, которую в этой стране продвигала я.



Фото: Соцсети

Но вместо честного и открытого бизнеса, мадам Слуцкер создала сеть элитных клубов — из элитного в которых был только конский ценник за годовой абонемент.

Что представляли из себя псевдоэлитные клубы сети? Да знают все, кто хоть раз там был.

Жирные пузаны-чиновники, жирные нефтяники ловили своими «газами» молоденьких проституток. Шлюшки из провинции же попадали в клубы по подаренным, вместо денег, папиками абонементам.

Вот такой круговорот продажных тел и поддерживал бизнес: шлюшки искали папиков, а папики — шлюшек.

Надоела молоденькая провинциалка? Папик дарил ей абонемент в WorldClass — слейся, милая, ищи нового спонсора, вот тебе пропуск в мир толстосумов!

К чему это я вдруг вспомнила «элитарный» фитнес? Сейчас расскажу.

Не только сеть WorldClass, но и ещё пара контор принадлежат компании «Спорт форум», а она, в свою очередь, Russian Fitness Group, зарегистрированной в офшоре на Британских Виргинских островах.

То есть, лидер и гордость российского фитнеса платит налоги явно ведь не в России.

При этом сейчас появилась информация, что Ольга Слуцкер ещё в апреле занялась шантажом — пообещала выгнать с работы 6 тысяч тренеров-прилипал из своих горе-клубов, и затребовала у Правительства помощь, которую и получила, попав в список системообразующих предприятий страны.

Круто? Конторка из офшора у нас оказалась системной! И получает деньги из российского бюджета, которого не хватает на зарплаты врачам!

Как для чего деньги выделили? Ну не тупите — для государственного же дела! Ну, чтобы тренеры, мило улыбающиеся престарелым клиенткам клубов, не остались вдруг без работы, а сама Ольга Слуцкер без многомиллионной прибыли, налог с которой она платит в офшоре.

Какая помощь вообще может быть конторе из офшора? Да очнитесь, вы знаете, сколько стоит абонемент в WorldClass?! Неужели по 120 тысяч с жирного рыла клиента в год за десять лет не покрыли издержки клуба за два месяца карантина?!

Серьёзно, WorldClass нуждается в поддержке?! Все деньги спрятали на островах, а теперь зарплату платить не хочется?!

Не врачи, не безработные, не семьи с детьми, а Ольга Слуцкер у нас самая нуждающаяся!

По-моему, это просто свинство и низость так сорить государственными — нашими с вами! — деньгами!

По мне так пусть этот WorldClass вообще закроется — мне в принципе нет дела, где шлюшки будут искать себе папиков, а старые рублёвские ляди — молодых альфонсов!

А как вам такой расклад?