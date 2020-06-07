Американский самолет провел разведку у российских баз в Сирии

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07.06.2020, 18:48, Новости дня

Американский самолет P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, а также базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Самолет-разведчик США вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. В течение часа он летал около побережья Сирии на высоте шесть тыс. метров над уровнем моря, передает «Интерфакс».

Кроме того, в районе российских баз Хмеймим и в Тартусе он приближался к сирийскому побережью на расстояние 40-50 км.

Отмечается, что, начиная с 25 мая по 3 июня, американские самолеты фиксировались шесть раз около территории Сирии.

Самолеты НАТО и США регулярно проводят полеты у российских границ и у российских баз в Сирии.

В мае патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon также провел разведывательный полет у побережья Сирии и российских баз Хмеймим и Тартус. 



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