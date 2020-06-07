Мнение: Ослабить удавку

07.06.2020, 18:45, Разное

С 14 июня в Москве могут отменить цифровые пропуска. Это, конечно, не точно, но давление на Собянина идет вполне серьезное: на публику уже выпустили Онищенко, который буквально требует быстрого выхода из карантина и в первую очередь в Москве. Что логично – решение о том, что Путину пора выползать из бункера, принято, но для этого нужно обеспечить хотя бы видимость победы. А заодно и урезонить подобравшего слишком много власти Собянина. Впрочем, он, будучи полным порождением путинской системы серых чиновников, так и не сумел воспользоваться своим единственным шансом стать на самом деле главным.

Кстати, вот это полное отсутствие даже намека на борьбу за власть (а политика – это всегда борьба за власть, а не то, что у нас понимают под этим словом) делает безжизненной и саму правящую страту, и так называемую оппозицию, так как в нашей стране оппозиции тоже нет. Оппозиция – то всегда политическая категория, это всегда борьба за власть по высшей мерке. Российская "оппозиция" – она про петиции царю-батюшке, про протесты с целью донести скорбь народную до недосягаемых вершин. Но она точно не про борьбу за власть. Потому оппозиции в России нет – ни легальной, ни "несистемной". Во всяком случае пока. Вся политика ведется исключительно внутри аппарата, но и там она – не про власть, а про позиции возле власти.

Но мы о карантине. Если 14 июня пропускная система будет отменена, то остальные ограничения, включая масочно-перчаточный режим – это еще неизвестно. Состояние полукарантина выгодно для всех российских групп, так как уже понятно, что ближе к осени власти придется столкнуться с социальными проблемами достаточно высокого уровня – три месяца карантина обрушили экономику, фактически похоронив ее. Это, конечно, положительный момент, так как теперь у Путина и его клики появляется неубиваемый аргумент про то, что вообще-то мы шли вперед, у нас страна расцветала, под нашим мудрым руководством люди богатели не по дням, а по часам, но тут пришел вирус, и все рухнуло. Это не мы. Это вирус. И в этом плане эпидемия – прекрасная "отмазка" и индульгенция.

Правда, отмазкой сыт не будешь, а потому недовольство людей неизбежно растет и будет расти. А потому "полукарантин" с возможностью снова быстро его ввести в связи со "второй волной" – вполне необходимая опция борьбы не с вирусом, а именно с голодным и обездоленным населением. То, что новый карантин еще сильнее ухудшит ситуацию, пока никого не беспокоит – так далеко уже давно никто не смотрит.

Собственно, и сейчас никаких проблем с продлением карантина и пропускной системы, но через три недели нужно провести хотя бы формально голосование за обнуление путинских сроков, а потому придется на время удавку снять. Что совершенно не означает, что ее не затянут снова.