 

Мария Погребняк победила коронавирус

07.06.2020, 18:40, Разное

Несколько недель назад стало известно о том, что вся семья Марии Погребняк заболела коронавирусом. Девушка, как истинная патриотка своего аккаунта в социальных сетях, рассказывала подписчикам
о каждом шаге на пути к выздоровлению.

Знаменитость ежедневно отчитывалась перед поклонниками, информируя о своем состоянии, симптомах и прописанном лечении. По словам Марии, поначалу тяжелее всех переносили инфекцию она и дети, но через 4 дня уже стало полегче, и домочадцам удавалась даже играть.

Погребняк признается, что этот период был настолько скучным в ее жизни, что ей пришлось начать снимать смешные ролики с сыновьями, которые приобрели большую популярность на просторах интернета.

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Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 6 Июн 2020 в 7:35 PDT

Вчера вечером Мария вышла на связь и сообщила радостную новость – ее выписали. Жена Павла Погребняка не могла сдержать эмоций и записала целую серию видео, в которых поведала о перенесенных переживаниях. Девушка сообщила, что на следующий день планирует пойти гулять в парк Сокольники, подышать свежим воздухом и насладиться летней погодой.

Напомним, недавно Мария жаловалась на то, что из ее квартиры сделали проходной двор, пока она болела. Блогерша сообщила, что помимо того, что она пять раз в день отправляет фото в соцмониторинг, снимать ее семью приезжают врачи.



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