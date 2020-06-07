Демонстрации за расовую справедливость прошли в США и других странах

07.06.2020, 18:33, Новости дня

Тысячи демонстрантов в субботу собрались в Вашингтоне, других городах США и в других странах мира на акции протеста против расизма и жестокости полиции в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, умершего при задержании его полицейскими около двух недель назад.

Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, после того, как полицейский Дерек Човин зажимал его шею коленом около 9 минут, а Флойд говорил, что не может дышать.

Вскоре после этого в городах мира люди разных возрастов и национальностей скандировали в знак солидарности последние слова Флойда: «Я не могу дышать».

В столице США мирные демонстрации прошли во многих районах, в том числе у Капитолия и на Национальной аллее.

Мэр города Мюриел Баузер во второй половине дня выступила перед большим скоплением народа на площади, которая недавно получила название «Жизни чернокожих имеют значение» (Black Lives Matter Plaza) к северу от парка Лафайета и Белого дома. Вместе с местными художниками она нанесла надпись «Жизни чернокожих имеют значение» большими желтыми буквами на асфальте одной из улиц.

Афроамериканка Баузер призвала участников акции решительно требовать «больше справедливости и больше мира».

«У меня есть двухлетняя дочь, – сказала она, – и я хочу, чтобы она росла в стране, где она не будет бояться пойти в магазин или на работу».

Один белый мужчина из Вашингтона, заявивший, что он участвовал в двух предыдущих ежедневных акциях протеста, в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» выразил мнение, что недавно установленное заграждение вокруг парка Лафайета и Белого дома способствовало поддержанию мирного характера протестов.

«Как только между полицейскими и демонстрантами появился барьер, все стало намного более мирным, потому что, поскольку полицейским ничто не угрожало, у них не возникало необходимости применять слезоточивый газ», – сказал он.

Чернокожий мужчина-демонстрант сказал, что он пришел на акцию протеста в субботу, чтобы продемонстрировать солидарность не только ради своих детей и внуков, но и ради своих предков. При этом он назвал грабежи, которые происходили в ходе протестов в некоторых городах, «неправильными, потому что это преступление, которое приносит людям еще больше боли».

Крупные акции протеста также прошли в Миннеаполисе, Майами, Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Далласе, Филадельфии и Денвере. В большинстве случаев субботние протесты носили мирный характер.

В мирном митинге в Чикаго приняли участие не менее 5 тысяч человек.

Несколько городов, включая Вашингтон, к субботе отменили комендантский час, который вводился ранее.

Мэр Атланты Кейша Ланс Боттомс заявила, что комендантский час отменяется, после того как в пятницу не было произведено ни одного ареста в связи с протестами.

Под воздействием мощной кампании в социальных сетях, а также в связи с проявлениями расовой несправедливости и жестокости полиции в других странах, акции протеста прошли за рубежом: в Лондоне, Берлине, Сиднее и Претории.

Субботние протесты в Лондоне приобрели насильственный характер после того, как демонстранты вступили в столкновение с конной полицией.

Протест начинался как мирная демонстрация, но в районе резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10 несколько человек якобы бросили бутылки в полицейских, после чего конная полиция начала оттеснять демонстрантов. По данным информагентства AFP, одна женщина-полицейский получила травму, когда упала с лошади.

В Марселе более 2 тысяч человек собралось на мирную акцию протеста, но она переросла в стычки демонстрантов с полицией, которая применила слезоточивый газ и перцовый спрей.