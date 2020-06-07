 

Мэр Нью-Йорка досрочно отменил комендантский час

07.06.2020, 18:32, Новости дня

Власти Нью-Йорка в воскресенье отменили комендантский час, введенный для подавления протестов в связи с убийством Джорджа Флойда.

«Мы отменяем комендантский час, и это решение вступает в силу немедленно. Вчера и сегодня ночью мы увидели город в самом лучшем свете», – написал в воскресенье в Твиттере мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Комендантский час, вступавший в силу с 20:00, был введен в Нью-Йорке впервые за несколько десятилетий, после того как столкновения между демонстрантами, выступающими против жестокости полиции, и стражами порядка приобрели насильственный характер. Но в субботу вечером полиция отступила, позволив мирным демонстрациям продолжаться после 20:00.

Первоначально предполагалось, что комендантский час будет действовать, по крайней мере, до воскресенья включительно.

В ответ на твит де Блазио десятки комментаторов призвали его уйти в отставку. Демонстранты считают, что мэрия не приложила достаточно усилий, чтобы защитить их и выяснить, кто спровоцировал насилие на их демонстрациях.

Демонстрации в США начались на прошлой неделе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В больнице его признали умершим, после того как полицейский прижал его шею коленом к земле.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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