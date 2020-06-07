Депутата Мосгордумы Шувалову исключили из КПРФ

07.06.2020, 18:30, Новости дня

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.

«Да, действительно так. Могу сказать, что большинством голосов она была исключена, 10 человек против, двое воздержались. У нее есть возможность подать апелляцию, принять решение по тем замечаниям, которые к ней были, и признать их», – цитирует РИА «Новости» Зюганова.

При этом он не исключил, что со временем Шувалова может быть восстановлена в состав партии.

В свою очередь депутат Евгений Ступин сообщил «Новой газете», что со слов коллег были две причины, по которым Шувалову исключили из партии.

Одной из причин, по его словам, является отсутствие партийной дисциплины при голосовании за бюджет города – Шувалова и ряд депутатов проголосовали против него, хотя городской комитет КПРФ рекомендовал воздержаться.

Еще одной причиной исключения Шуваловой из партии Ступин назвал организацию круглого стола с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным осенью прошлого года. Мероприятие должно было пройти в конце ноября с участием Навального и юриста ФБК Любови Соболь, но собравшихся у здания гордумы участников сначала не пускали внутрь, а позже выяснилось, что руководитель фракции КПРФ Николай Зубрилин отозвал заявку. Встречу в итоге провели в кабинете Шуваловой.

Также Ступин заявил, что теоретически оспорить решение пленума можно. Однако, насколько ему известно, Шувалова не собирается этого делать.

Шувалова стала депутатом Мосгордумы от КПРФ в 2014 году.

Напомним, ранее Шувалова предложила изучить «дешевый» способ лечения осложнений коронавируса в виде закупорки микрососудов с помощью медицинских пиявок, «разжижающих кровь и предотвращающих закупорку сосудов».

Также Шувалова сообщала о «планах» московской мэрии присоединить Калугу к столице, однако эта новость появилась на портале, где публикуются исключительно фейковые новости.