Эксперты: Перенесенная ранее простуда не обеспечивает организм защитой от коронавируса

07.06.2020, 18:30, Разное

Объединенный коллектив ученых провел исследование на предмет уровня защищенности людей, ранее переболевших простудными заболеваниями, от коронавируса нового типа. Выяснилось, что перенесенная прежде простуда не обеспечивает организм человека антителами, эффективно противостоящими SARS-CoV-2.

Первоначально ученые, представляющие научно-исследовательские учреждения из Китая, Гонконга и США, провели профильные лабораторные наблюдения, материалом для которых послужили специально синтезированные клеточные культуры. Эксперимент показал, что антитела, сгенерированные в клетках воздействием простудных заболеваний, не создают необходимой защитной реакции от коронавируса нового типа. Затем было проведено аналогичное исследование на лабораторных грызунах, показавшее такой же результат. Таким образом, итоги научной работы дали основание исследователям утверждать, что сложность протекания COVID-19 не имеет корреляционной зависимости от количества и типов перенесенных ранее пациентом традиционных простудных заболеваний, а зависит от его индивидуальной сопротивляемости иммунной системы и силы “вирусной атаки” при заражении SARS-CoV-2.

К слову, проведенные ранее исследования специалистов выявили интересный факт: некоторые люди, заразившиеся коронавирусом в период пандемии, на момент инфицирования уже обладали достаточно сильным иммунитетом против нового вируса. По мнению экспертов, такое явления могло быть связано с тем, что ранее пациенты уже перенесли данное заболевание, но – в бессимптомной форме.