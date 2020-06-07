 

На Балтике начались крупномасштабные натовские учения

07.06.2020, 18:25, Новости дня

В юго-западной части акватории Балтийского моря, в районе между Германией и Данией, в воскресенье, 7 июня, начались ежегодные крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS. В них принимают участие около трех тысяч военнослужащих из 17 стран-членов альянса, задействовано 28 боевых кораблей, а также 28 самолетов и вертолетов.

На месте учений уже находятся эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75), оснащенный системой противоракетной обороны Aegis и крылатыми ракетами Tomahawk, канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), германский фрегат Lubeck (F214), американский и германские вспомогательные корабли. Они вошли в Балтийское море накануне.

В воскресенье в район проведения учений направились военные корабли Дании, Польши и прибалтийских стран. К выходу в море готовятся корабли ВМС Нидерландов и Финляндии (партнера НАТО), находящиеся на германской военно-морской базе в Киле.

Кроме того, в учениях задействованы две оперативные корабельные группировки: Первая постоянная военно-морская группа НАТО и Первая постоянная минно-тральная группа НАТО.

Корабли, авиация и личный состав будут отрабатывать задачи противолодочной и противовоздушной обороны, противоминной борьбы, а также организации морской блокады. В связи с пандемией коронавируса учения будут проходить исключительно на море, наземных операций не предусматривается. Учения продлятся до 16 июня, пишет "Интерфакс".

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил ранее, что военная активность НАТО не прекращается, и не исключил провокационных действий со стороны альянса в период подготовки и проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



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