 

Александр Тарханов: выйти с “Енисеем” в РПЛ? Все возможно!

07.06.2020, 18:25, Новости дня

Российский специалист Александр Тарханов высказался о своем назначении на пост главного тренера красноярского футбольного клуба "Енисей", выступающего в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Контракт еще не подписал, но полечу, чтобы это сделать, – приводит слова Тарханова Sibnovosti.ru. – Выйти в премьер-лигу? Почему нет? Все возможно! Для этого меня и пригласили, чтобы я подготовил команду к высшей лиге".

Также 65-летний спе6циалист сообщил, что подпишет с красноярской командой соглашение, рассчитанное на два года.

Тарханов – уроженец Красноярска. Здесь известный полузащитник ЦСКА и сборной СССР начинал карьеру футболиста. В качестве тренера Александр Федолрович работал с "Пахтакором", ЦСКА, "Торпедо", "Тереком", "Крыльями Советов", "Сатурном" и "Уралом". В прошлом году он тренировал ереванский "Пюник".

Напомним, "Енисей" в досрочно завершенном чемпионате ФНЛ занял 14-е место, набрав в 27 играх турнира 28 очков. В сезоне 2018/19 сибиряки выступали в премьер-лиге.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Названа «основная цель» коронавируса

30.03 / В Броварах от коронавируса вылечилась 21-летняя девушка

22.04 / Кремль счел бездоказательными утверждения об искусственном происхождении COVID-19

03.06 / В Кировской области вынесен приговор матери брошенных без еды детей

08.04 / Покушение на криминального авторитета Мультика. Следствие рассматривает пять версий

03.05 / N-TV – коронавирус перегружает эквадорскую систему здравоохранения

17.04 / Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

28.04 / От COVID-19 за границей лечатся 162 человека

03.04 / Нарушившего режим самоизоляции жителя Уфы оштрафовали

03.06 / Минздрав описал атипичное проявление COVID-19 у пожилых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска