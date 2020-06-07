Александр Тарханов: выйти с “Енисеем” в РПЛ? Все возможно!

07.06.2020, 18:25, Новости дня

Российский специалист Александр Тарханов высказался о своем назначении на пост главного тренера красноярского футбольного клуба "Енисей", выступающего в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Контракт еще не подписал, но полечу, чтобы это сделать, – приводит слова Тарханова Sibnovosti.ru. – Выйти в премьер-лигу? Почему нет? Все возможно! Для этого меня и пригласили, чтобы я подготовил команду к высшей лиге".

Также 65-летний спе6циалист сообщил, что подпишет с красноярской командой соглашение, рассчитанное на два года.

Тарханов – уроженец Красноярска. Здесь известный полузащитник ЦСКА и сборной СССР начинал карьеру футболиста. В качестве тренера Александр Федолрович работал с "Пахтакором", ЦСКА, "Торпедо", "Тереком", "Крыльями Советов", "Сатурном" и "Уралом". В прошлом году он тренировал ереванский "Пюник".

Напомним, "Енисей" в досрочно завершенном чемпионате ФНЛ занял 14-е место, набрав в 27 играх турнира 28 очков. В сезоне 2018/19 сибиряки выступали в премьер-лиге.