 

Times – Сергей и Юлия Скрипаль начали новую жизнь в Новой Зеландии

07.06.2020, 18:15, Новости дня

Бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию, где начали новую жизнь под новыми именами, передаёт The Times. Хотя Скрипаль продолжает поддерживать связь с бывшими соседями в Солсбери, издание полагает, что ни он, ни его дочь больше не покажутся на публике.


Reuters

Спустя немногим более двух лет после нападения в Солсбери бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали из Великобритании в Новую Зеландию, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника британского правительства.

Как стало известно изданию, после около года жизни в конспиративной квартире британской Секретной разведывательной службы MI6 Сергей и Юлия получили новые имена и поддержку, чтобы начать новую жизнь заграницей.

The Times напоминает, что 4 марта 2018 года бывший двойной агент и его дочь были найдены без сознания на скамейке в парке в Солсбери, после того как «российские агенты нанесли смертоносное химическое вещество на дверную ручку в бывшем доме шпиона».

Юлия покинула больницу уже через месяц после отравления и была доставлена службами безопасности в секретное место. Месяц спустя к ней присоединился отец, бывший двойной агент, который прибыл в Великобританию в рамках шпионского обмена в 2010 году.

Издание предполагает, что ни отец, ни дочь больше не покажутся публично, однако сообщает, что Сергей Скрипаль продолжает поддерживать связь с бывшими соседями Россом Кэссиди и его женой Мо. Так, в декабре пара поучила от него рождественскую открытку без обратного адреса.

«Приятно знать, что они думают о нас, — отметил Кэссиди в интервью The Times. — Но я не жду, что мы когда-нибудь увидим их снова».

При этом бывший сосед двойного агента признаётся, что до сих пор удивлён, что Сергей не получил более глубокого прикрытия и продолжал жить в Солсбери под своим именем после отравления в Лондоне в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

По словам Кэссиди, Скрипаль никогда не чувствовал себя полностью расслабленным и был «общительным, но в то же время бдительным и подозрительным». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Экс-тренер Поветкина описал Россию словами «холодно» и «депрессивно»

22.05 / Медики рассказали о простом способе дезинфекции маски

16.04 / Фрегат «Адмирал Головко» с российскими двигателями пообещали спустить на воду в мае

28.05 / Госдепартамент объявил награду за информацию о пропагандисте ИГ

30.03 / Кот впервые заразился COVID-19. Что необходимо знать

09.05 / Для удержания новых территорий гребневики едят свое потомство

21.05 / Глава Минздрава назвал сроки появления первого результата по вакцинам от COVID-19

05.05 / МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве

06.05 / Во Владивостоке погибла студентка из Китая

20.04 / Фальшивого украинского генерала задержали в Польше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска