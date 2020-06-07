 

В Киевской области мужчина зарезал трех человек – СМИ

07.06.2020, 18:15, Новости дня

7 июня около 16.00 в Фастове Киевской области смертельные ножевые ранения получили три человека. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах информирует УНН.

“В Фастове на территории частного дома мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам и двум мужчинам. В результате двое мужчин и женщина скончались на месте, а еще одну женщину госпитализировали”, – рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, нападавший, которому около 28 лет, был пьян, его задержали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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