Иран до сих пор не ответил на ноту Украины о расследовании крушения самолета МАУ – Енин

07.06.2020, 18:14, Новости дня

Иран до сих пор официально не ответил на ноту Украины об урегулировании вопросов, связанных с крушением самолета “Международных авиалиний Украины”, который был сбит иранскими ПВО в январе 2020 года. Об этом “Радіо Свобода” сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

“Первая нота с требованиями и предложениями для урегулирования всех вопросов была направлена в Иран еще 11 января. Это озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на сегодня, а это пять месяцев, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте также говорилось о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности”, – отметил замглавы МИД.

Он добавил, что “хорошим жестом” со стороны Ирана стала бы передача Украине черных ящиков с самолета.

При этом он выразил уверенность, что Киев не будет задерживать переговоры с Ираном, когда Тегеран будет к этому готов. “Я уверен, что к моменту получения письменного ответа от Ирана на январскую ноту президент уже создаст делегацию Украины. Задержки в начале переговоров от Украины не будет”, – заявил Енин.

Он добавил, что требования украинской стороны к Ирану просты: “Как техническое, так и уголовное расследования должны соответствовать базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности”.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранскими военными по ошибке.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит их в Украину, но 19 января он опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать самописцы в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.

6 июня 2020 года Иран объявил о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.