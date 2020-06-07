 

Украина заявила о желании «оживить» нормандский формат

07.06.2020, 18:08, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о желании Киева «оживить» нормандский формат и достичь мира в Донбассе.

«Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», – сообщил Кулеба в Twitter.

По его словам, на этой неделе не менее девяти украинских солдат были ранены на линии фронта.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что консультации по урегулированию ситуации в Донбассе нужно начать с участием Киева, Вашингтона и Лондона – при этом на первых порах без участия России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это очередная попытка уйти от минских соглашений и, возможно, от нормандского формата. Сенатор Алексей Пушков также высмеял идею Резникова. 



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