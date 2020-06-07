Стоимость самого необычного смартфона в мире составляет всего 500 долларов

07.06.2020, 17:53, Разное

Стали известны подробности относительно самого необычного в мире смартфона. Так, стоимость гаджета необычного форм-фактора составляет всего 500 долларов.

Инновационный смартфон создан благодаря собранным средствам на одной из краудфандинговых платформ. Устройство получило название Brandeis Prometheus, на его производство вместо заявленных в проекте 30 тысяч долларов удалось собрать на 200 тысяч долларов больше. Согласно анонсу, обнародованном командой, работавшей над телефоном, его внешний вид является наиболее экстремальным, а характеристики соответствуют самым актуальным для флагманских моделей. При этом ценник на девайс в 500 долларов делает его вполне доступным для большинства покупателей.

Уникальный экран самого необычного смартфона имеет ранее ни разу не применяемую в мобильных технологиях форму. Семь углов панели дисплея выглядит очень футуристично. Эффект от внешнего вида аппарата усиливает восьмиугольный модуль тыльных фото-видено-камер в 108 и 48 мегапикселей. Кроме того, обрамление датчиков исполняет не только декоративную роль, но и служит в качестве фотовспышки за счет восьми светодиодов. Селфи-объектив Brandeis Prometheus равен 40 мегапикселям. Разрешение необычного экрана QHD+, покрытого сапфировым стеклом, составляет 6,5 дюйма, кроме того, он загнут по бокам и повторяет линии корпуса. Частота его развертки составляет 120 Гц, также в дисплей интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Дополняет картину 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, возможность использования сразу двух сим-карт и карты памяти. Аккумулятор батареи в 4 тысячи мАч поддерживает быструю зарядку в 65 Вт, также есть блок беспроводной 40-ваттной зарядки. Корпус устройства сделан из нержавеющей стали, долгую работу смартфона обеспечивает пыле-влаго защита. Кроме того, производитель гарантирует обновление встроенной ОС Android 10 в течение двух лет.