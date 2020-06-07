Главный раввин РФ заразился коронавирусом

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07.06.2020, 17:48, Новости дня

Главный раввин РФ Берл Лазар заразился коронавирусом,
сообщил пресс-секретарь раввина Гершон Коган.

«Рав Лазар госпитализирован, находится под наблюдением врачей, состояние его не тяжелое», – цитирует «Интерфакс» Когана.

В свою очередь руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин РФ Борух Горин заявил, что его телефон «разрывается» от интересующихся состоянием раввина. 

«У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние, не вызывающее особых опасений», – написал он в Facebook. 

Ранее Лазар заявил, что коронавирус, из-за которого люди не могут собираться и вместе молиться, стал наказанием за разобщенность. 



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