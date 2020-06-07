 

В ЛНР заявили о готовящейся провокации со стороны Киева

07.06.2020, 17:48, Новости дня

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил о готовящейся провокации со стороны Киева.

По его словам, в украинском штабе Операции объединенных сил подготовлены указания о недопущении открытия контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). После проведения этой операции в штабе намерены обвинить в этом руководство самопровозглашенных Народных республик, сообщается на сайте Народной милиции ЛНР.

Осадчий подчеркнул, что «провокация, направленная на срыв возобновления перемещения населения через КПВВ» будет освещаться многими украинскими СМИ.

Также он подчеркнул, что пункт пропуска «Станица Луганская» будет открыт украинскими силовиками в одностороннем порядке и привлеченные ими местные жители заблокируют въезд в сторону ЛНР.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что вооруженные силы Украины стягивают по железнодорожной дороге в Донбасс весь спектр вооружений для ведения и прикрытия активных боевых действий. 

Глава ЛНР Леонид Пасечник также сообщил о вооруженных провокациях украинской стороны и объяснил приказ о приведении войск в повышенную боеготовность нежеланием допустить эскалацию конфликта.



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