Сэр Элтон Джон оплатил операцию бывшей невесте, с которой не виделся 50 лет

07.06.2020, 17:42, Разное

Автор хита Rocket Man (а также множества других известных песен), кажется, не зря носит возле своего имени приставку сэр. И человеком благородным Элтона Джона делает не только полученный им из рук самой королевы Елизаветы II орден, но и собственные поступки. Например — финансовая помощь бывшей возлюбленной и невесте Линде Хэннон (в девичестве — Линда Вудроу), которая благодаря его помощи смогла сделать себе сложную операцию на колене.

Об этой истории репортерам рассказала сама 76-летняя Линда: в интервью изданию The Mirror она призналась, что именно ее несостоявшийся жених позволил ей собрать необходимую сумму денег на операцию. Во время карантина женщине потребовалась срочная замена коленной чашечки и последующая 5-недельная реабилитация после лечения — чего она, работающая офисным менеджером в Далласе, сейчас позволить себе не может. Именно тогда Линда решила обратиться за помощью к Элтону. И, несмотря на то, что они не виделись с момента их несостоявшийся свадьбы — а музыкант расстался со своей невестой за пару недель до предполагаемого события, он решил повести себя как настоящий джентльмен. Примечательно, что связаться с артистом Линде удалось лишь посредством все того же The Mirror — с официальной почты женщине не отвечали:

Когда Элтон с друзьями только начинал свою музыкальную карьеру, именно я оплачивала счета, аренду и еду. Он пытался претворить свою мечту в жизнь, а я помогала ему… Я так тронута его помощью — после стольких лет. Это проявление настоящей доброты.

— рассказала растроганная Линда изданию.

Линда Хэннон в 1984 годуСамому же британскому журналу близкие к певцу анонимные источники сообщили следующее:

Как только Элтон услышал о просьбе Линды, он действовал не раздумывая. Он помнит, как хорошо она отнеслась к нему, когда они с его другом Берни Топином нуждались в помощи. И рад, что у него появилась возможность отблагодарить ее в ответ.

Линда и Элтон (при рождении музыканта назвали Реджинальдом ) познакомились в 1968 году, когда девушка работала секретаршей, а сам он только делал первые шаги в музыке. О ней же — и ее помощи начинающим музыкантам упоминается в песне Элтона Someone Saved My Life Tonight. Они собирались пожениться, но от этой идеи Элтона отговорили друзья, и пара рассталась. Впоследствии Элтон все же женился — на инженере звукозаписи Ренате Блауэл в 1984 году. Четыре года спустя они развелись. А в 1992 году Элтон Джон (ранее называвший себя бисексуальным) признался изданию The Rolling Stone, что является гомосексуалистом. Год спустя после этого заявления он начал отношения со своим нынешним супругом Дэвидом Фернишем.

Элтон Джон и Дэвид Ферниш

После расставания Линда и Элтон не виделись — правда, женщина утверждает, что как-то ходила на один из его концертов. Также Хэннон отметила, что ее расстроило, что в автобиографическом фильме про жизнь Элтона “Рокетмен” про нее нет никакого упоминания — но зла на певца за это не держит.