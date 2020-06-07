 

Трамп распорядился начать вывод сил нацгвардии из Вашингтона

07.06.2020, 17:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился начать вывод из Вашингтона сил американской Национальной гвардии, переброшенных туда из-за протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

«Только что отдал национальной гвардии приказ покинуть Вашингтон, так как там все находится под полным контролем», – написал он в Twitter. 

При этом Трамп подчеркнул, что при необходимости гвардейцы могут быстро вернуться в столицу. Он также отметил, что в протестах прошлой ночью приняло участие значительно меньше людей, чем ожидалось.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп говорил своим советникам, что хотел бы ввести в Вашингтон 10 тыс. военнослужащих, чтобы остановить погромы. 

На фоне беспорядков в американских городах, которые вспыхнули в конце мая после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе, Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных, над городом пролетела боевая авиация для демонстрация силы.

При этом глава Пентагона публично отказался поддержать использование Закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов и приказал отозвать всех переброшенных к Вашингтону военных на свои базы.



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