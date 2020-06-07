 

Сенатор Скотт: Китай пытается саботировать разработку вакцины от COVID-19

07.06.2020, 17:18, Новости дня

США располагают свидетельствами, что Китай пытается замедлить или сорвать разработку вакцины от COVID-19 западными странами. Об этом заявил в воскресенье сенатор-республиканец Рик Скотт.

«Нам нужно получить эту вакцину. К сожалению, у нас есть свидетельства, что коммунистический Китай пытается сорвать нашу работу или замедлить ее», – заявил в интервью Би-би-си.

«Китай не хочет, чтобы мы получили ее первыми, они решили стать противником американцев и, думаю, демократии во всем мире», – добавил сенатор.

Скотт не стал вдаваться в детали, когда его спросили о каких свидетельствах идет речь, сказав, что информация поступила от разведсообщества.

«Вакцина имеет очень большое значение для того, чтобы наша экономика снова заработала. Я верю, что если Англия получит ее первой или мы, мы поделимся ею. А коммунистический Китай не поделится», – сказал он.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Стартовали продажи трёх версий смартфонов Honor 9 в России

12.04 / От коронавируса умер монах Киево-Печерской лавры – СМИ

12.04 / Ученые обеспокоены угрозой массового вымирания живых существ

30.05 / Лепс дал совет жалующимся на «бедственное положение» артистам

28.05 / Facebook собрался устанавливать личность авторов слишком популярных публикаций

26.03 / Почему укрепление рубля – болезненный удар по бюджету

08.05 / Украина улучшила позиции в рейтинге свободы прессы

25.04 / «Прогресс МС-14» установил рекорд по времени полета до МКС

25.05 / Посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль: мы больше не считаем, что Америка — подходящий посредник в мирном процессе

11.05 / Сенцов о годовщине своего ареста: Думаю о тех наших, кто до сих пор находится в плену у врага

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска