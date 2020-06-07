Сенатор Скотт: Китай пытается саботировать разработку вакцины от COVID-19

07.06.2020, 17:18, Новости дня

США располагают свидетельствами, что Китай пытается замедлить или сорвать разработку вакцины от COVID-19 западными странами. Об этом заявил в воскресенье сенатор-республиканец Рик Скотт.

«Нам нужно получить эту вакцину. К сожалению, у нас есть свидетельства, что коммунистический Китай пытается сорвать нашу работу или замедлить ее», – заявил в интервью Би-би-си.

«Китай не хочет, чтобы мы получили ее первыми, они решили стать противником американцев и, думаю, демократии во всем мире», – добавил сенатор.

Скотт не стал вдаваться в детали, когда его спросили о каких свидетельствах идет речь, сказав, что информация поступила от разведсообщества.

«Вакцина имеет очень большое значение для того, чтобы наша экономика снова заработала. Я верю, что если Англия получит ее первой или мы, мы поделимся ею. А коммунистический Китай не поделится», – сказал он.