Экс-госсекретарь Пауэлл высказался в поддержку Байдена
07.06.2020, 17:18, Новости дня
Экс-госсекретарь и бывший глава Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл в воскресенье поддержал баллотирующегося в президенты бывшего вице-президента демократа Джо Байдена.
Пауэлл стал первым влиятельным республиканцем, публично поддержавшим противника Дональда Трампа перед ноябрьскими президентскими выборами.
Пауэлл, который возглавлял вооруженные силы США во время войны в Персидском заливе при республиканском президенте Джордже Буше-старшем, а затем Госдепартамент при Джордже Буше-младшем, заявил, что Трамп является «неэффективным» главой государства и что ситуация при нем только ухудшилась.
Пауэлл не голосовал за Трампа в 2016 году.
«Я никак не могу поддержать президента Трампа в этом году», – сказал Пауэлл в интервью CNN.
На вопрос, будет ли он голосовать за Байдена, он ответил: «Я буду голосовать за него».
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