Республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку Байдена

07.06.2020, 17:16, Новости дня

Экс-госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии США, который публично поддержал соперника лидера своей партии Дональда Трампа на будущих выборах главы государства.

«Я никоим образом не могу поддержать президента Трампа в этом году», – цитирует Reuters Пауэлла.

На вопрос, будет ли он голосовать за Байдена, республиканец ответил: «Я буду голосовать за него».

Отметим, на президентских выборах в 2016 году Пауэлл также не голосовал за Трампа.

Напомним, Колин Пауэлл известен за свое размахивание пробиркой с «сибирской язвой» в СБ ООН, которая якобы доказывала необходимость военного вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. Тогда Пауэлл заявлял, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Хотя изначально он выступал против насильственного свержения Хусейна, предпочитая продолжать политику сдерживания.