Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА

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07.06.2020, 17:12, Новости дня

Бразильский 35-летний нападающий Вагнер Лав в понедельник, 8 июня, объявит о своем возвращении в московский ЦСКА, об этом сообщил телекомментатор Нобель Арустамян.

"Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали договора, – написал Арустамян в Telegram. – Речь идет о годичном контракте, дальше все непредсказуемо".

Вагнер Лав в общей сложности провел в составе армейцев восемь лет, став за это время трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального кубка, а также выигрывал Кубок УЕФА.

На счету форварда 259 матчей, 124 гола и 53 результативные передачи за ЦСКА. Также он играл за бразильские "Коринтианс", "Фламенго", турецкие "Аланьяспор" и "Бешикташ". В активе нападающего 25 игр и девять голов за сборную Бразилии.



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