 

Трамп хотел разместить в Вашингтоне до 10 тыс. военных – Reuters

07.06.2020, 17:00, Новости дня

Президент США Дональд Трамп на одном из совещаний с советниками говорил, что хотел бы разместить до 10 тыс. военнослужащих в Вашингтоне (округ Колумбия). Об этом 7 июня сообщило агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Военные, в соответствии с планом Трампа, должны были участвовать в охране правопорядка в связи с массовыми гражданскими протестами, которые вспыхнули в США из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Таким образом, отмечает агентство, президент был близок к выполнению своей угрозы о развертывании регулярных войск для подавления беспорядков, несмотря на несогласие Пентагона.

Источник заявил, что, кроме министра обороны Марка Эспера, против передислокации военных выступили глава объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и генеральный прокурор Уильям Барр.

Исходя из дальнейшего развития событий, Reuters делает вывод, что Трамп удовлетворился размещением в Вашингтоне сил Национальной гвардии, которая является “более традиционным инструментом для преодоления внутренних кризисов”.

В Белом доме агентству оперативно не ответили на запрос о комментарии.

Накануне стало известно, что глава Пентагона распорядился вывести из столицы всех военных (в Вашингтоне были расквартированы 1600 десантников и сотрудников военной полиции для охраны федеральных органов власти).

Афроамериканец Джордж Флойд скончался 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Гибель мужчины спровоцировала массовые протесты (нередко сопровождающиеся беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а позже – в других американских городах и других странах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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