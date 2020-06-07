 

Шевченко предложили продлить контракт со сборной Украины

07.06.2020, 17:00, Новости дня

7 июня исполком Украинской ассоциации футбола, который заседал в рамках конгресса УАФ во Львове, принял решение продлить контракт с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко. Об этом сообщает ua.tribuna.com.

Как сообщил президент УАФ Андрей Павелко, новое соглашение будет рассчитано до 31 декабря 2022 года, то есть до окончания финальной части чемпионата мира в Катаре.

Шевченко уточнил, что контракт на 2,5 года предложен и всему его штабу.

“В скором будущем мы с УАФ приступим к изучению этого контракта. Договоренности уже есть, осталось подписать контракт, что мы и сделаем. Вот такой приятный день”, – цитирует специалиста ua.tribuna.com.

Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. При нем команда выиграла 19 матчей, девять свела вничью и пять проиграла.

В 2019 году сборная Украины выиграла отборочную группу Евро 2020. Финальная часть этого турнира перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Действующий контракт Шевченко истекает летом 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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