«Вокруг все черным было от силовиков»

07.06.2020, 16:53, Разное

Что заставило Росгвардию штурмовать квартиру человека, укравшего обои, и куда теперь пошло следствие.

Надежда Голик, мать погибшего Владимира Таушанкова, в квартире. Стекло, разбитое пулей при заходе Росгвардии в квартиру. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

— Вот он, моя деточка, — едва заметно гладит пальцами экран смартфона Надежда Голик, мать погибшего Таушанкова. На экране — снимок лица Владимира в гробу.

— А других фото у вас не осталось?

— Только детские. Он последние лет десять не фотографировался. Если в кадр попадал, всегда удалял.

В ночь на первое июня в Екатеринбурге произошло загадочное преступление, совершенное молодым обеспеченным мужчиной. Но еще более необъяснимой стала реакция на него правоохранительных органов.

Поход в магазин

Дом, где жил Владимир Таушанков. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

От дома Владимира до промышленного магазина «Лео» метров семьсот. Вокруг высотки, почти нет зелени и пространства — настоящие каменные джунгли. Вечером 31 мая Таушанков спокойным шагом вышел из подъезда и направился в сторону магазина. Через несколько минут он зашел внутрь торговой точки. Пара минут — и он выбегает оттуда с четырьмя рулонами обоев в руках. На него нападает неизвестный человек, пытающийся обои отнять. Таушанков чем-то машет, предмет похож на нож. Нападает или обороняется — непонятно.

Что произошло внутри магазина, до сих пор неизвестно. Есть только рассказы сотрудников, которые разнятся между собой. Сразу после события в магазине говорили, что парень схватил обои и выскочил в дверь.

В последней версии — что он наносил удары кассирше, дрался с покупателем, оказавшимся сотрудником полиции.

При этом непосредственные свидетели происшествия отправлены в отпуск, подальше от журналистов. В это же время некие анонимные силовики продемонстрировали СМИ запись с наружной камеры наблюдения магазина, где Таушанков машет предположительно ножом. Но нигде не показано записи непосредственно из зала магазина, хотя известно, что эта запись изъята полицией.

Владимир убегает с обоями, его преследуют двое. Камера на подъезде его дома зафиксировала, как он быстрым шагом зашел внутрь, обоев у него уже не было.

Спецоперация

— В семь вечера 31 мая к нам домой приехал оперуполномоченный в штатском, представился Сергеем, — рассказывает Надежда Голик. — Он сообщил, что наш сын совершил разбойное нападение в магазине «Лео», украл обои. Сергей сказал, что видел видео, на котором Вовка махался ножом, что сейчас он находится у себя в квартире и на контакт не идет. Мол, требуется наша помощь. Мы сели в машину, меня просто трясло, я все время спрашивала: «Его теперь посадят?» А Сергей сказал: мол, мы его пробили по базам, нет ни судимости, ни приводов. Возместит ущерб, и дадут, скорее всего, условно. Поэтому я с участием отнеслась к органам; думала, они хотят нам помочь.

Отец семейства, Анатолий, открыл дверь своим ключом. Как утверждает Надежда, он вошел сам, никто его не хватал и не втягивал.

Дверь была заклеена обоями и скотчем изнутри. Видимо, таким образом Владимир пытался не пустить газ в квартиру в случае, если силовики начнут его «выкуривать».

Дверь открылась всего на секунду, этого было достаточно, чтобы Таушанков-старший вошел, а сын пшикнул наружу из перцового баллончика. Короткая струя по касательной попала на ухо и частично в глаз мужчине в гражданской одежде. Опер Сергей схватился за голову: «Ой, дурак… Что он делает?! Нарыл статей себе!» Дверь захлопнулась, защемив кусок висящих обоев.

Следственные действия в квартире Владимира Таушанкова после его смерти. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

— Я стучала, стучала, — вспоминает Надежда. — Вова, открой дверь! Толя, что вы там делаете? Сын на звонки не отвечал, а муж был без телефона. В ответ услышала: «Не мешай, мы с сыном разговариваем». Мы затихли, и правда стали слышны их голоса, спокойные, негромкие.

— Володя сидел на табуретке, а я рядом — на диване в комнате, — рассказывает отец. — Его трясло, он почти заикался, но говорил, что оплатил обои и на него напали какие-то бандиты.

Надежда вспомнила, что у сына есть страйкбольное оружие, похожее на настоящее, поэтому на всякий случай предупредила полицию.

К слову, после штурма она увидела, что «автомат» так и пылился на полке не распакованный.

— В это время силовики решили, что нужно вызвать СОБР и выломать дверь, — продолжает мать. — Зачем? У меня же тоже есть ключи. У нас у каждого по комплекту. Я думала: Вовку сейчас увезут в тюрьму, а дверь как закрывать? Поехала за ключами. При выходе из подъезда столкнулась с экипированными собровцами, они несли что-то тяжелое. Спросила главного. Объяснила ему, что сейчас ключи привезу, не вырезайте дверь, пожалуйста. Вернулась довольно быстро. Поднимаюсь на лифте, слышу — колотят. Грохот, пыль. Вокруг все черным было от количества силовиков.

Я подняла руку с ключами вверх, их кто-то взял. Меня оттеснили подальше от квартиры, и я услышала выстрелы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бой за обои. Что известно о расстреле Росгвардией екатеринбуржца, ограбившего магазин

После штурма

В результате действий силовиков 27-летний Владимир погиб. По данным экспертов следственного комитета, во время штурма квартиры Таушанкова росгвардейцы выстрелили семь раз. Были проведены замеры пулевых отверстий и выстраивались возможные траектории полета пуль. По предварительным данным, три из них попали в погибшего, одна — прошла по касательной. Еще три пули застряли в сейф-двери. Их удалось извлечь после того, как внизу двери выпилили отверстие.

Криминалист изучает направление выстрела. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

Используя металлические стержни и современную аппаратуру, экспертам удалось выяснить, что в момент стрельбы дверь была приоткрыта, а силовики стреляли в проем под углом, находясь на расстоянии около метра от входа в квартиру. Дверь не была сломана, ее открыли ключами.

Также по-прежнему рабочей остается версия, что Таушанков встретил силовиков с ножом и газовым баллончиком. Предварительно утверждается, что стреляли по ногам и в область живота — цели ликвидировать нападавшего не было.

Каким образом смертельные ранения пришлись в область груди, пока не объяснено.

После смертоносной спецоперации правоохранительные органы почти на двое суток заняли позицию полного молчания. После того как свердловский омбудсмен написала возмущенное обращение в СК, пресс-служба Росгвардии озвучила свою версию произошедшего, подчеркнув, что Таушанков был судим за наркоторговлю. Данная информация оказалась неверной. Еще через какое-то время СК обнародовал допрос опера, участвовавшего в штурме. Он рассказывал, что им удалось войти в квартиру, но Таушанков пошел на них с ножом и перцовым баллончиком. Пришлось выскочить. После чего было принято решение о штурме силами СОБРа.

— Никто не заходил в квартиру, — уверенно говорит мать погибшего, когда я показываю ей видео допроса опера. — Нет, не этому парню баллончиком в глаз попало. Этого я помню, он действительно тут был, брал у нас объяснение, участливый такой парень. Но ожог получил другой. И в квартиру никто из них не входил до момента убийства Володи.

После расстрела подозреваемого росгвардейцы уехали, родителей увезли в отдел полиции для дачи показаний. В это время, оставшись наедине с мертвым хозяином квартиры, полицейские провели обыск его жилища. Не пригласив, по словам матери, ни одного понятого.

На кухне Таушанкова. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

После обыска родителей привезли обратно. Полицейские ушли, оставив их с телом сына. Таушанков-старший вызвал ритуальную службу. После чего они с матерью вымыли квартиру от крови и вынесли пакеты с мусором.

В пакетах лежал окровавленный коврик из коридора, мокрая одежда сына и рваные обои.

— Утром меня вызвали в отдел полиции, дали бумажку на подпись, — рассказывает Надежда Голик. — Я стала читать. В конце что-то типа «учитывая обстоятельства, даю разрешение на проведение обыска без понятых и в наше отсутствие». Я отказалась подписывать документ задним числом. И, кроме того, категорически настаиваю, что разрешение на проведение обыска без нас и понятых я не давала. Девушка эта рассердилась, бумагу швырнула. Но я все равно не подписала. Угрожающей ситуации в момент обыска уже не было, Володя мертвый в коридоре. Поставьте родителей рядом и проводите обыск. Зачем нас увезли?

После штурма в отношении Владимира Таушанкова было посмертно возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти.

О сыне

— Я родила Вовку в 33 года, — вспоминает Надежда. — У нас первый ребенок погиб при родах. Меня успели спасти, а его нет. Теперь у нас два свидетельства о смерти.

ПРОДОЛЖЕНИЕ