 

Медики назвали 10 причин ухудшения зрения

07.06.2020, 16:53, Разное

Международные офтальмологи рассказали, что на остроту зрения влияют разнообразные факторы, главные из них – наследственность и повседневные привычки. Медики назвали 10 причин ухудшения зрения.
Специалисты отмечают, что зрение падает при длительной работе за компьютером или с текстовыми документами, из-за наследственности, недосыпания или переутомления, а также на его остроту влияет состояние здоровья и старение организма. Нередко травмы и нарушения в позвоночнике приводят к ухудшению зрительных функций, поэтому врачи советуют делать зарядку для укрепления мышц спины. Зрение снижается и по причине загрязнения организма, шлаки могут вызвать ряд заболеваний, эксперты рекомендуют очищение при помощи специальных курсов, а также придерживаться системы здорового образа жизни.

Медики назвали основным признаком ухудшения зрения и процесс старения, который может вызвать различные заболевания глаз, зачастую катаракту, для лечения которой используют лазерную коррекцию, а также необходимо хирургическое вмешательство. Влияют на остроту зрения и патологические болезни, к примеру, сахарный диабет, глаукома, коньюктивит, близорукость или дальнозоркость могут вызвать такие отклонения, как двоение и туман в глазах, помутнение хрусталика.

Офтальмологи рекомендуют в любое время года не пренебрегать солнцезащитными очками, которые нужны для эффективной защиты глаз от агрессивного воздействия солнечного света, исключить вредные привычки: по данным ряда исследований, риск возникновения глазных заболеваний среди курильщиков повышен двое. Также необходимо полноценно питаться, особое внимание уделять моркови, листовым овощам, яичным желткам, жирной рыбе и печени трески, а самое главное, не забывать золотое правило офтальмологов, которое снижает глазное напряжение. Его суть такова: каждые 20 минут уводить взгляд от монитора или книги, затем посмотреть в сторону на расстояние в 20 шагов и задержать взгляд на 20 секунд.



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