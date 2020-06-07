Макгрегор назвал причину завершения карьеры

07.06.2020, 16:48, Новости дня

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что причиной, побудившей его завершить карьеру, стало долгое ожидание следующего поединка.

«Эта игра перестала интересовать меня, ты постоянно ждешь, но ничего не происходит. Я перебирал варианты следующих соперников, но на данном этапе среди них нет ни одного, кто имел бы значение», – цитирует Макгрегора ТАСС со ссылкой на телеканал ESPN.

Также ирландец прокомментировал возможный бой с победителем поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.

«Почему они откладывают бой Нурмагомедова и Гэтжи на сентябрь? Я изложил свой план выхода из ситуации, но они отвергают все мои предложения, чтобы показать какую-то силу. Я и Джастин должны подраться за временный титул и продолжить движение», – отметил спортсмен.

В воскресенье Макгрегор объявил, что завершает карьеру. При этом в прошлом году он уже заявлял об этом, однако снова вышел на ринг.

Позже актер и кинопродюсер Олег Тактаров заявил, что у него есть предварительная договоренность с ирландцем Конором Макгрегором о съемках в фильме, и завершение карьеры этому поможет.