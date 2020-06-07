По примеру Гордона Рамзи: Дэвид Бекхэм ведет переговоры о запуске своего кулинарного шоу

07.06.2020, 16:26, Разное

Что на самоизоляции, что до нее один из самых известных спортсменов мира нередко делился со своими подписчиками в Instagram фотографиями блюд собственного приготовления, вновь и вновь напоминая фолловерам — и самому себе — что помимо спорта всегда увлекался еще и кулинарией. И кажется, что вскоре это увлечение принесет Дэвиду не только приятные эмоции, но и ощутимую прибыль. По сообщениям британского издания The Sun, сейчас он ведет переговоры сразу с двумя компаниями — британским каналом BBC и американским онлайн-гигантом Netflix — и с каждым из брендов планирует заключить контракт на выпуск собственного кулинарного шоу. Примет участие в этом интерактивном формате «готовим с Бекхэмом» и компания самого Дэвида Studio 99, которую он основал в 2019 году.

Разговоры о том, что Дэвиду пора встать не только к плите, но и оказаться на кухне на всех голубых экранах мира, шли уже давно. В конце концов, футболист долгие годы дружит с одним из самых известных британских поваров Гордоном Рамзи и даже принимал участие в его шоу The F Word, где отлично продемонстрировал свои навыки. А в последние месяцы он активно выходил вместе с Гордоном в прямые эфиры в Instagram, где мужчины обсуждали свою любовь к еде.

Дэвид Бекхэм и его кулинарные эксперименты

Кстати, именно после визита на шоу к Гордону Дэвиду впервые и поступило предложение о том, чтобы попробовать себя в роли повара, Тогда, в 2018 году, по данным издания Daily Star Sunday, экс-футболист вел переговоры с телеканалом Food Network о съемках 15-минутных кулинарных видеороликов с его участием. Говорят, продюсеры так впечатлились кулинарными талантами Дэвида на шоу Гордона Рамзи, что сразу же предложили ему учить зрителей готовить здоровую и полезную еду.

Дэвид Бекхэм на шоу Гордона Рамзи несколько лет назад

Дэвид не та звезда, которая только смеется на кулинарных шоу и делает вид, что умеет готовить. Он действительно умеет это делать и знает очень многое о правильном спортивном питании,

— сообщал анонимный источник издания.

По-видимому прийти к согласию по этому вопросу им не удалось. Но теперь, когда Дэвид заинтересован в активном развитии собственной компании, эта ситуация может измениться. К тому же теперь, встать к плите ему предлагают лучшие игроки на рынке телевизионного и онлайн-контента. И, наконец, последний аргумент: еще больше полюбить готовку во время карантина Дэвиду помогли завтраки, обеды и и ужины, которые он делал для своей 8-летней дочери Харпер. Именно эта ежедневная рутина напомнила ему о давней мечте.

Одним из неожиданных плюсов карантина для Дэвида оказалась возможность делать то, что он любит больше всего — печь. В последнее время он повторил немало старых рецептов своей мамы, а на свой недавний день рождения получил в подарок немало кастрюль и сковородок.

— рассказал анонимный источник The Sun несколько часов назад. Сковородки в наличии — к запуску своего шоу готов.

Паста от Дэвида Бекхэма… … а также дамплинги