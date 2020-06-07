Захарова назвала причины дестабилизации обстановки в США

07.06.2020, 16:08, Новости дня

США столкнулись с последствиями тех идей, которые они продвигали по всему миру, в том числе возможность дестабилизации обстановки в других странах, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах – это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», – сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Захарова напомнила, что США продвигали по всему миру возможность дестабилизации обстановки в других странах. Они использовали игру на внутренних противоречиях, которые всегда присутствуют в любом государстве и народе.

По ее словам, эти противоречия необходимо преодолевать в законных рамках. Она отметила, что, продвигая хаос как инструмент решения внутренних проблем стран, они получили у себя.

«Все то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами», – констатировала Захарова.

Также дипломат подчеркнула, что масштаб внутренних проблем в США, «которые на протяжении последних десятилетий занимались «экспортом демократии», уже скрыть невозможно, но Вашингтон постарается переключить внимание.

«Пандемия высветила и выявила ряд системных проблем внутренней западной повестки, это и здравоохранение, и отсутствие единства в западных рядах, которое выдавалось за единство, это и социокультурные проблемы», – сказала она.

По ее словам, «второй большой блок проблем» – это тема расизма в западном обществе, в первую очередь в США. Она отметила, что высветилось огромное количество проблем: «начиная от взаимодействия гражданского общества и государства, применения оружия, расовой дискриминации, возможности введения войск».

«Для того, чтобы каким-то образом сохранить реноме, имидж, ту самую экспортную часть, которую они все время предлагали другим странам, нужно обязательно устроить локальные региональные «шумы». Поэтому я прогнозирую медийный внешнеполитический шум со стороны США, который будет активизироваться», – сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп говорил своим советникам, что хотел бы ввести в Вашингтон 10 тыс. военнослужащих, чтобы остановить погромы.

Между тем, в Вашингтоне в субботу вечером демонстранты возобновили погромы.

На фоне беспорядков в американских городах, которые вспыхнули в конце мая после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе, Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных, над городом пролетела боевая авиация для демонстрация силы.

При этом глава Пентагона публично отказался поддержать использование Закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов и приказал отозвать всех переброшенных к Вашингтону военных на свои базы.