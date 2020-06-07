По пьяни – на балкон Пугачевой: Лещенко рассказал о слежке за певицей

07.06.2020, 16:06, Разное

Свидетелем столь быстрого восхождения новой яркой звезды стал Лев Лещенко. Если до этого фамилию Пугачевой могли слышать только в узких творческих кругах, то после трансляции фестиваля о ней услышала вся страна. Именно тогда началась великая эпоха примадонны. В самой гуще развития событий оказался уже популярный тогда эстрадный певец Лев Лещенко.

В своем интервью артист признался, что многие не просто так называли его “талисманом Аллы Борисовны”. Исполнители часто шутили между собой по этому поводу и отмечали особую закономерность: когда Алла была премьершей на двух фестивалях – “Золотой Орфей” на Золотых песках в 1975 г. и “Сопот” в Польше в 1978 г. – Лещенко пел там рециталы. Артистов нельзя назвать суеверными, но они часто обращают внимания на такие знаки судьбы.

Помимо Льва Валерьяновича и Аллы как творческого костяка, в делегации был один сопровождающий и один сотрудник из Министерства культуры – достаточно современные по тем временам ребята, а в членах жюри был пианист Констанин Орбелян. Объединившись, делегация плотно держалась друг друга и старалась всегда быть вместе.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Ноя 2018 в 4:19 PST

Тогда впервые и заговорили о “двойных агентах” и специальных “смотрящих”, которые повсюду контролировали артистов. Лещенко отметил, что для тех времен это была настолько естественная форма бытия, что их сознание от этого никак не страдало, а все воспринималось в порядке вещей.

Интересно отметить, что Алла Борисовна никаким образом не реагировала на вызовы красивой заграничной жизни и подпольный контроль. По словам Льва Лещенко, примадонна была увлечена исключительно рабочим процессом и погружена в задачу своей миссии – выступление на фестивале. Пугачева на репетициях не раскрывалась в полной мере, поэтому никто не мог заранее предугадать победу. Лев Валерьянович предположил, что Алла делала это специально: ей не хотелось показывать главные козыри. Но мысль о победе была у артистов изначально, и все говорили, что это – Гран-при.

Народный артист РСФСР вспомнил, что до Всесоюзного конкурса у Аллы действительно не очень что-то получалось, а потом ей удалось так рвануть, что ее сразу все заметили.

“Тогда все-таки была селекция, невозможно было проскочить “на шару” – типа песню где-то спел… Ну и что? Очень сложно было пробиться наверх”, – прокомментировал Лев Лещенко.