 

“Прыгал на машине”: известного рэпера задержали в Москве из-за неадекватного поведения

07.06.2020, 16:06, Разное

Исполнитель нашумевшего хита “PANDA E” рэпер CYGO (Леонид
Вакульчук) оказался в центре крупного скандала. Он решил совместить приятное с полезным
и справлял свой день рождение прямо во время съемок видеоролика на новую песню “Что
потом?”. Действие проходило на территории парковки одного их московских
торговых комплексов.

Компания подобралась шумная, и это привлекло внимание охранника стоянки. Он
попросил рэпера CYGO и его друзей вести себя потише и прекратить распивать
алкоголь. Однако те не отреагировали и в итоге на место вызвали полицейских.

“Молодой человек прыгал на машине, откуда и раздавалась громкая музыка,
распивал из бутылки алкогольные напитки и не соблюдал закон о тишине”, –
рассказали правоохранители.

Сейчас в отношении действий рэпера CYGO и других участников инцидента
проводится проверка.

Между тем, по данным очевидцев, сотрудникам правоохранительных органов не
сразу удалось усмирить артистов. Некоторое время они пытались доказать полицейским,
что снимают клип и ничего не нарушали, передает “СтарХит”.

По мнению самого исполнитель хита “PANDA E”, им и его съемочной группой
ничего противоправного совершено не было.

“Мы, действительно, немного пошумели, снимая клип. В одной из сцен я сидел
на крыше машины, и у нас играла громко музыка, летал дрон. Не думал, что за
такое могут задержать”, – заявил рэпер.

В итоге, артиста продержали в камере три часа и отпустили на свободу.

Отметим, рэпер CYGO получил известность после выхода в свет композиции
“PANDA E”. Позже ее перепела Любовь Успенская, что только добавило известности молодому
исполнителю.



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