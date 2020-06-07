“Прыгал на машине”: известного рэпера задержали в Москве из-за неадекватного поведения

07.06.2020, 16:06, Разное

Исполнитель нашумевшего хита “PANDA E” рэпер CYGO (Леонид

Вакульчук) оказался в центре крупного скандала. Он решил совместить приятное с полезным

и справлял свой день рождение прямо во время съемок видеоролика на новую песню “Что

потом?”. Действие проходило на территории парковки одного их московских

торговых комплексов.

Компания подобралась шумная, и это привлекло внимание охранника стоянки. Он

попросил рэпера CYGO и его друзей вести себя потише и прекратить распивать

алкоголь. Однако те не отреагировали и в итоге на место вызвали полицейских.

“Молодой человек прыгал на машине, откуда и раздавалась громкая музыка,

распивал из бутылки алкогольные напитки и не соблюдал закон о тишине”, –

рассказали правоохранители.

Сейчас в отношении действий рэпера CYGO и других участников инцидента

проводится проверка.

Между тем, по данным очевидцев, сотрудникам правоохранительных органов не

сразу удалось усмирить артистов. Некоторое время они пытались доказать полицейским,

что снимают клип и ничего не нарушали, передает “СтарХит”.

По мнению самого исполнитель хита “PANDA E”, им и его съемочной группой

ничего противоправного совершено не было.

“Мы, действительно, немного пошумели, снимая клип. В одной из сцен я сидел

на крыше машины, и у нас играла громко музыка, летал дрон. Не думал, что за

такое могут задержать”, – заявил рэпер.

В итоге, артиста продержали в камере три часа и отпустили на свободу.

Отметим, рэпер CYGO получил известность после выхода в свет композиции

“PANDA E”. Позже ее перепела Любовь Успенская, что только добавило известности молодому

исполнителю.