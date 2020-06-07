Мнение: Лига мира и свободы

07.06.2020, 16:05, Разное

Бакунин и Лига мира и свободы

В 1867 году в Швейцарии была создана Международная лига мира и свободы, организация пацифистского толка, рассчитывавшая в своей работе охватить всю Европу, и совместными усилиями её членов предотвратить возникновение войн, а также отстаивать права и свободы граждан, что и видно из её названия. Основной упор лига делала на создании Соединенных штатов Европы, федерального объединения стран, что для того времени было очень впечатляющим проектом.

Особых успехов лига не добилась, провела два съезда, в 1867 году в Швейцарии, и в 1868 году в Берне, но, при всех возвышенных и амбициозных устремлениях, её комитет и активные сторонники не смогли упрочить свои идеи и вскоре лига прекратила своё существование. Лигу мира и свободы поддержали многие известные деятели того времени, назову, хотя бы, А. И. Герцена, Виктора Гюго, М. А. Бакунина, Джузеппе Гарибальди, Луи Блана, Элизе Реклю и многие другие. Но даже при поддержке таких влиятельных умов лига утеряла как будто уже устанавливающиеся позиции в общественных и политических кругах тогдашней Европы, что было связано с её слабой социальной и экономической программой, уходящей в своей конкретике от насущных проблем городских рабочих и селянства. Однако, всё таки, лига, пусть и опосредованно, сделала очень важное в истории революционной борьбы деяние, она подтолкнула к написанию её принципов великого русского революционера Михаила Бакунина, который в своей работе «Федерализм, социализм и антитеологизм» сделал попытку направить работу лиги в сторону активной пропаганды социальных, экономических и просветительских идей. Предложения Бакунина и его строннников были отвергнуты Бернским конгрессом лиги, а также, видя её слабую социальную сторону I Интернационал, проходивший в то время в Брюсселе, не принял приглашение об участии в её деятельности, это и стало началом конца такого многообещающего сообщества. Великолепная же работа М. Бакунина «Федерализм, социализм и антитеологизм» дала мощный толчок развитию революционного движения, так что сказать, что Международная лига мира и свободы была неудачным проектом нельзя, она содействовала прогрессу революционных идей, а значит имеет вполне достойное место в истории.

Сергей Аникин

07.06.20