 

В Минске полторы тысячи людей собрались, чтобы поставить подписи за альтернативных кандидатов в президенты

07.06.2020, 15:59, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Минске на площади напротив Комаровского рынка собрались несколько сотен людей, чтобы поставить подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Беларуси соперников Александра Лукашенко. Как сообщает корреспондент белорусской службы Радио Свобода с места событий, на акции находятся не менее полутора тысяч человек.

Незадолго до начала акции были задержаны члены инициативной группы кандидатки Светланы Тихановской Олег Бабровский и еще один человек, имя которого пока неизвестно.

 

Сбор подписей и пикеты в поддержку альтернативных кандидатов продлятся до 19 июня. 

Сейчас есть 14 потенциальных кандидатов, в том числе Александр Лукашенко. Некоторые из претендентов заявили, что они используют этот этап только для агитации, но не намерены участвовать в голосовании.

Неделю назад на окраине “Комаровки” люди выстроились в очередь на несколько миль, чтобы проголосовать за альтернативных претендентов.

Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил своих потенциальных конкурентов в организации “каруселей” и заявил, что “не отдаст” им страну.

 

“Суть малой [карусели] в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались и пошли-поехали. Даже достукались до того, что мэр Минска заметил, что на автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, сели, они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь”, – сказал Лукашенко.

“Большая карусель”, по словам главы Беларуси, заключается в том, что на пикеты у Комаровского рынка приходят одни и те же люди, каждый раз оставляя свои подписи. Лукашенко отметил, что на фотографиях с квадрокоптера видна “совсем другая картина”, чем на тех, которые выставляются в соцсетях. Также он заявил, что в Беларуси не появилось новое протестное движение, есть только “какие-то недовольные и прочие”, которые “будут всегда”.

“Запомните вы и кто меня услышит: страну они не получат. Мы два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавали цветущую страну не для того, чтобы они ее приватизировали и пустили по миру вот этих, бедолаги, которые всегда под плеткой ходили”, – заявил Лукашенко.

Выборы президента Беларуси в этом году назначены на 9 августа.

 



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